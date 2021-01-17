Главные события недели: США ввели санкции из-за "пленок Деркача", Санду посетила Киев, тарифные протесты

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировали 5990 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине планируют продлить карантин из-за коронавируса до 2021 года.

США ввели санкции против украинцев

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против ряда украинских граждан по "пленкам Деркача", среди которых оказался и нардеп Александр Дубинский.

Майя Санду посетила Киев

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Украину с официальным визитом во вторник и встретилась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев подытожил результаты визита президента Молдовы в Украину.

300 - лучше 450?

14 января Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №1017 об уменьшении состава парламента, сократив его с 450 до 300 народных депутатов.

В половине регионов Украины продолжаются протесты из-за тарифов

В пятницу, 15 января, в ряде регионов Украины снова прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Витренко предлагает возобновить закупки газа в России

И.о. министра энергетики Юрий Витренко привел план, который по его мнению сможет разрешить кризис с энергноносителями. Одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России.

Обслуживание на украинском языке

С субботы, 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.

В сети не без юмора стали обсуждать закон.

Российские пропагандисты с самого утра же начали заявлять о "запрете" российского языка в Украине.

Навальный вернулся в Россию

17 января в Россию из Германии вернулся оппозиционер Алексей Навальный.

Перед приземлением в аэропорту "Внуково" в Москве, где задержали некоторых сторонников оппозиционера, его самолет резко изменил маршрут и отправился в аэропорт Шереметьево.

Политик успел дать небольшой комментарий прессе, а затем его задержали полицейские.

Промоутер Ломаченко рассказал, когда украинец вернется на ринг

Промоутер украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко американец Боб Арум рассказал, когда его компания планирует проведение больших шоу.

Украинец попал в число лучших футболистов всех времен

Авторитетный портал fourfourtwo опубликовал свой топ-50 лучших футболистов всех времен. В список попал и украинец Олег Блохин.

Матч Динамо с Шахтером (Солигорск) под угрозой срыва из-за политического давления

Киевское Динамо проводит тренировочный сбор в ОАЭ. Там команда Мирчи Луческу 21-го января должна сыграть с солигорским Шахтером, однако беларуский коллектив может даже не вылететь за рубеж.

После смерти младшего сына Виктор Павлик снова станет отцом

Народный артист Украины Виктор Павлик готовиться снова стать отцом. У его жены, 26-летней предпринимательницы и концертного директора Екатерины Репяховой, появится долгожданный первенец.

Чапкис выписался из больницы

90-летний хореограф рассказал, что только сегодня, 12 января, переступил порог своего дома. В общей сложности судья "Танцев со звездами" в больницах провел месяц.

В Москве простились с Борисом Грачевским

17 января, состоялось прощание с Борисом Юрьевичем. В последний путь Грачевского провожали в московском «Доме кино» в открытой церемонии.