У кого День ангела 2 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 2 апреля, отмечается День кинолога в Украине, День геолога, Международный день детской книги, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Также в этот день носители 19 имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 2 апреля

Александра, — это довольно распространенное имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница".

Клавдия, — это римское имя, что переводится как "хромая". Интересно, что еще оно является эпитетом бога Вулкана, который страдал хромотой.

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная", "госпожа".

Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".

Прасковья, — это славянская форма греческого имени Параскева, что дословно значит "канун праздника".

Фотиния, — это древнегреческое имя, которое значит "светлая".

Светлана, — это славянское и сравнительно новое имя, которое является калькой на греческое имя "Фотиния" и также значит "светлая".

Ульяна, Юлиана, — это две формы одного латинского имени Julianus, что в прямом переводе значит "из рода Юлиев".

Мужские именины 2 апреля

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос".

Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Максим, — это имя происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Мирон, — это древнегреческое имя, которое переводится как "тот, кто пахнет миро" или "тот, кто плачет".

Никита, — это распространенное имя имеет греческое происхождение и переводится как "Победитель".

Севастьян (Себастьян), — красивое древнегреческое имя, которое переводится как "священный", "высокочтимый".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Ян, — есть две версии, что значит это имя. Согласно первой, это еще одна форма еврейского имени Йонахан (как и имя Иван). Согласно второй, имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие традиции и запреты связаны с празднованием Вербного воскресенья 2 и 9 апреля в 2023 году.