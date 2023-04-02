У кого День ангела 2 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 2 квітня, відзначають День кінолога в Україні, День геолога, Міжнародний день дитячої книги, Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. Також цього дня носії 19 імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 2 квітня

Олександра, — це досить поширене ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця".

Клавдія — це римське ім’я, що перекладається як "кульгава". Цікаво, що ще воно є епітетом бога Вулкана, який страждав на кульгавість.

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана", "пані".

Мотрона, — це ім’я латинського походження, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї".

Параска, — це слов’янська форма грецького імені Параскева, що дослівно означає "напередодні свята".

Фотинія, — це давньогрецьке ім’я, яке означає "світла".

Світлана, — це слов’янське і порівняно нове ім’я, яке є калькою на грецьке ім’я "Фотинія" і також означає "світла".

Уляна, Юліана, — це дві форми одного латинського імені Julianus, що в прямому перекладі означає "з роду Юлієв".

Чоловічі іменини 2 квітня

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос".

Віктор, — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Максим, — це ім’я походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Мирон, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто пахне миро" або "той, хто плаче".

Микита, — це поширене ім’я має грецьке походження і перекладається як "Переможець".

Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Ян, — є дві версії, що означає це ім’я. Згідно з першою, це ще одна форма єврейського імені Йонахан (як ім’я Іван). Згідно з другою, ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які традиції та заборони пов’язані зі святкуванням Вербної неділі 2 та 9 квітня 2023 року.