Головні події тижня: вибори у Харкові, підписання закону "про олігархів", протести антиваксів

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Лікар

В Україні, попри вихідні, було зафіксовано 17 419 нових випадків інфікування коронавірусом.

Цього тижня було побито всі можливі рекорди. У четвер зареєстрували максимальну в історії кількість нових хворих на коронавірус (27 377 випадків), а в суботу — найбільшу кількість смертей від COVID-19 (739 летальних випадків).

При цьому Україна вийшла на другий рядок у світовому рейтингу за кількістю нових смертей від COVID-19, поступившись першим рядком лише Росії.

Вибори у Харкові

Ігор Терехов

На позачергових виборах мера Харкова переміг в.о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.

Рада проголосувала за Держбюджет України на 2022 рік

Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету на наступний рік. Його підтримали голосами 273 народних депутатів.

Ярош став радником голови ЗСУ

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош, який раніше очолював з 2013 по 2015 рік організацію "Правий сектор", став радником головнокомандувача Збройних сил України.

Протести антивакцинаторів

Противники вакцинації

Вакцинація від коронавірусу змушує противників щеплень виходити на протести. Так, під будівлею Верховної Ради у Києві збиралися антивакцинатори з різних міст України, щоби висловити свою думку.

Одним із перших з приводу того, що відбувається, висловився на брифінгу в прямому ефірі голова МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав марш "глумом з медиків і рідних людей, які померли від коронавірусу".

Подібні заходи відбулися і в інших містах. Зокрема в Одесі на подібному мітингу звинуватили якусь "сіоністську терористичну організацію" та Білла Гейтса у винищенні людства медикаментами.

Зеленський виступив у Верховній Раді

Володимир Зеленський

У четвер, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні парламенту. Політик прийшов до Ради на розгляд питання щодо призначення нового міністра оборони, представивши кандидатуру колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова. Втім, деякі нардепи зустріли Зеленського вороже, влаштувавши протест.

Також відзначився нардеп Гео Лерос, який показав середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Пожежа на території Києво-Печерської лаври

На території Києво-Печерської лаври горіла іконописна майстерня

Пожежа на території Києво-Печерської лаври спалахнула близько 14:00 у четвер, 4 листопада. Там спалахнула майстерня з розпису ікон. Відомо, що під час пожежі постраждали троє людей — одна з них вистрибнула з вікна, щоб урятуватися від вогню.

Як рятувальники гасили одну з головних визначних пам’яток усієї України — дивіться в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфа".

Закон про деолігархізацію

Зеленський підписує закон "про деолігархізацію"

У п’ятницю вранці стало відомо, що речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав і закон про деолігархізацію і його направили на підпис президентові.

У найкоротші терміни президент Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний закон".

Ківа знову взявся за автомат

Ілля Кива

Нардеп Ілля Кива вирішив поділитися з передплатниками тим, як він святкує 78-ту річницю визволення Києва. Знакову дату він вирішив відзначити розстрілом портрета Степана Бандери.

Втім, відповідь не змусила довго чекати. Члени організації Фрайкор нагадали українцям, що сьогодні у всьому світі також відзначається День пам’яті тварин, які загинули від рук людини та розстріляли портрет Киви.

Андрій Шевченко — головний тренер "Дженоа"

Андрій Шевченко

Іменитий український ексфутболіст Андрій Шевченко, якого італійські ЗМІ сватали до "Дженоа", таки став головним тренером футбольного клубу з Генуї.

ABBA повернулася

ABBA повернулася і одразу "увірвалася" в ТОП

Один із найуспішніших колективів за всю історію музики випустив новий альбом через 40 років з моменту виходу попереднього. Йдеться про групу ABBA.