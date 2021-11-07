Головні події тижня: вибори у Харкові, підписання закону "про олігархів", протести антиваксів
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Традиційний дайджест головних новин тижня.
Коронавірус в Україні
В Україні, попри вихідні, було зафіксовано 17 419 нових випадків інфікування коронавірусом.
Цього тижня було побито всі можливі рекорди. У четвер зареєстрували максимальну в історії кількість нових хворих на коронавірус (27 377 випадків), а в суботу — найбільшу кількість смертей від COVID-19 (739 летальних випадків).
При цьому Україна вийшла на другий рядок у світовому рейтингу за кількістю нових смертей від COVID-19, поступившись першим рядком лише Росії.
Вибори у Харкові
На позачергових виборах мера Харкова переміг в.о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.
Рада проголосувала за Держбюджет України на 2022 рік
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету на наступний рік. Його підтримали голосами 273 народних депутатів.
Ярош став радником голови ЗСУ
Дмитро Ярош, який раніше очолював з 2013 по 2015 рік організацію "Правий сектор", став радником головнокомандувача Збройних сил України.
Протести антивакцинаторів
Вакцинація від коронавірусу змушує противників щеплень виходити на протести. Так, під будівлею Верховної Ради у Києві збиралися антивакцинатори з різних міст України, щоби висловити свою думку.
Одним із перших з приводу того, що відбувається, висловився на брифінгу в прямому ефірі голова МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав марш "глумом з медиків і рідних людей, які померли від коронавірусу".
Подібні заходи відбулися і в інших містах. Зокрема в Одесі на подібному мітингу звинуватили якусь "сіоністську терористичну організацію" та Білла Гейтса у винищенні людства медикаментами.
Зеленський виступив у Верховній Раді
У четвер, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні парламенту. Політик прийшов до Ради на розгляд питання щодо призначення нового міністра оборони, представивши кандидатуру колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова. Втім, деякі нардепи зустріли Зеленського вороже, влаштувавши протест.
Також відзначився нардеп Гео Лерос, який показав середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.
Пожежа на території Києво-Печерської лаври
Пожежа на території Києво-Печерської лаври спалахнула близько 14:00 у четвер, 4 листопада. Там спалахнула майстерня з розпису ікон. Відомо, що під час пожежі постраждали троє людей — одна з них вистрибнула з вікна, щоб урятуватися від вогню.
Як рятувальники гасили одну з головних визначних пам’яток усієї України — дивіться в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфа".
Закон про деолігархізацію
У п’ятницю вранці стало відомо, що речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав і закон про деолігархізацію і його направили на підпис президентові.
У найкоротші терміни президент Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний закон".
Ківа знову взявся за автомат
Нардеп Ілля Кива вирішив поділитися з передплатниками тим, як він святкує 78-ту річницю визволення Києва. Знакову дату він вирішив відзначити розстрілом портрета Степана Бандери.
Втім, відповідь не змусила довго чекати. Члени організації Фрайкор нагадали українцям, що сьогодні у всьому світі також відзначається День пам’яті тварин, які загинули від рук людини та розстріляли портрет Киви.
Андрій Шевченко — головний тренер "Дженоа"
Іменитий український ексфутболіст Андрій Шевченко, якого італійські ЗМІ сватали до "Дженоа", таки став головним тренером футбольного клубу з Генуї.
ABBA повернулася
Один із найуспішніших колективів за всю історію музики випустив новий альбом через 40 років з моменту виходу попереднього. Йдеться про групу ABBA.
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