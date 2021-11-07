Главные события недели: выборы в Харькове, подписание закона "об олигархах", протесты антиваксов

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Врач

В Украине несмотря на выходные было зафиксировано 17 419 новых случаев инфицирования коронавирусом.

На этой неделе были побиты все мыслимые рекорды. В четверг зарегистрировали максимальное в истории число новых больных коронавирусом (27 377 случаев), а в субботу — наибольшее число смертей от COVID-19 (739 летальных случаев).

При этом Украина вышла на вторую строку в мировом рейтинге по количеству новых смертей от COVID-19, уступив первую строку лишь России.

Выборы в Харькове

Игорь Терехов

На внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и.о. городского головы Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.

Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год

Верховная Рада

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Госбюджета на следующий год. Его поддержали голосами 273 народных депутатов.

Ярош стал советником главы ВСУ

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош, ранее возглавлявший с 2013 по 2015 год организацию "Правый сектор", стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Протесты антивакцинаторов

Противники вакцинации

Вакцинация от коронавируса заставляет противников прививок выходить на протесты. Так, под зданием Верховной Рады в Киеве собирались антивакцинаторы с разных городов Украины, чтобы высказать свое мнение.

Одним из первых по поводу происходящего высказался на брифинге в прямом эфире глава Минздрава Виктор Ляшко. Он назвал марш "насмешкой над медиками и родными людей, которые умерли от коронавируса".

Подобные мероприятия прошли и в других городах. В частности в Одессе на подобном митинге обвинили некую "сионистскую террористическую организацию" и Билла Гейтса в истреблении человечества медикаментами.

Зеленский выступил в Верховной Раде

Владимир Зеленский

В четверг, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании парламента. Политик пришел в Раду на рассмотрение вопроса о назначении нового министра обороны, представив кандидатуру бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова. Впрочем, некоторые нардепы встретили Зеленского враждебно, устроив протест.

Также отличился нардеп Гео Лерос, показавший средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Пожар на территории Киево-Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры горела иконописная мастерская

Пожар на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул около 14:00 в четверг, 4 ноября. Там загорелась мастерская по росписи икон. Известно, что во время пожара пострадали три человека — один из них выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня.

Как спасатели тушили одну из главных достопримечательностей всей Украины — смотрите в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

Закон о деолигархизации

Зеленский подписывает закон "о деолигархизации"

В пятницу утром стало известно, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал и закон о деолигархизации и его направили на подпись президенту.

В кратчайшие сроки президент Владимир Зеленский подписал "антиолигархический закон".

Кива снова взялся за автомат

Илья Кива

Нардеп Илья Кива решил поделиться с подписчиками тем, как он празднует 78-ю годовщину освобождения Киева. Знаковую дату он решил отметить расстрелом портрета Степана Бандеры.

Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. Члены организации Фрайкор напомнили украинцам, что сегодня во всем мире также отмечается День памяти животных, которые погибли от рук человека и расстреляли портрет Кивы.

Андрей Шевченко — главный тренер "Дженоа"

Андрей Шевченко

Именитый украинский экс-футболист Андрей Шевченко, которого итальянские СМИ сватали в "Дженоа", таки стал главным тренером футбольного клуба из Генуи.

ABBA вернулась

ABBA вернулась и сразу "ворвалась" в ТОП

Один из самых успешных коллективов за всю историю музыки выпустил новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Речь идет о группе ABBA.