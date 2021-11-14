Головні події тижня: затримання головного ката "Ізоляції", мігранти на кордоні Польщі, підозра Леросу

Традиційний дайджест головних новин тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Неділя, 14 жовтня, для України розпочалася з 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби, зареєстрованих за добу.

Мігранти штурмують кордон Польщі

Мігранти

У понеділок на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували величезну колону мігрантів — сотні людей із рюкзаками рухалися до пункту пропуску "Брузги" у супроводі силовиків.

Тоді ж МВС Польщі повідомило про перші спроби прориву кордону мігрантами.

За добу 13 листопада зафіксували 223 такі спроби.

Україна, своєю чергою, готує варіанти відповіді на можливу загрозу, яка може виходити від ескалації на кордоні Білорусі та Польщі.

Не виключили навіть варіантів, що прикордонні області можуть перейти в режим надзвичайної ситуації.

У Києві затримано головного ката в’язниці бойовиків "Ізоляція"

Затримання Дениса Куликовського

У Києві українським спецслужбам вдалося затримати головного ката донецької в’язниці бойовиків Дениса Куликовського.

Йому інкримінують одразу чотири статті.

Чоловіка було викрито в тортурах захоплених у полон українців. У середу суд обрав йому запобіжний захід.

Знайдено мертвим двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу

Борис Павлов

Черга трагедій у родині мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився, триває. На цей раз стало відомо про самогубство його двоюрідного брата Бориса Павлова.

Борису Павлову було близько 50 років, він страждав від раку шлунка та стравоходу, а на додаток ще й від туберкульозу. Костянтину Павлову він був двоюрідним братом по лінії батька.

Леросу вручили підозру за середній палець Зеленському

Гео Лерос

Народному депутату Гео Леросу, який раніше показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському та голові ОП Андрію Єрмаку, вручили підозру. Представники ДБР та прокуратури прийшли додому до нардепа з відповідним документом у руках.

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

Олександр Ткаченко

У четвер, 11 листопада, керівник Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вирішив звільнити своє високе крісло. Рішення про звільнення Ткаченко ухвалив самостійно через нерідкі випадки уникнення європейської концепції реформування та управління міністерством.

Головна причина – у передачі Держкіно у сферу управління Кабінету Міністрів. За словами Олександра Ткаченка, Мінкульту навіть не було повідомлено про подібне, як він стверджує, "нелогічне" рішення.

Втрати на Донбасі

Загиблі воїни

Двоє українських десантників підірвалися на невідомому пристрої на Донбасі поблизу залізничного полотна. Від машини залишилася лише частина корпусу.

"Гра в кальмара" отримала 2 сезон

Гра в кальмара

Нашумівший південнокорейський серіал під назвою "Гра в кальмара" порадує своїх фанатів ще одним сезоном.

Блогерка погодилася вийти заміж за одного з найбагатших кіберспортсменів світу

Кирило Boombl4 Михайлов та його дівчина Ліка

Капітан української команди "NaVi", яка стала переможцем головного кіберспортивного турніру з дисципліни CS:GO у Стокгольмі, Кирило Boombl4 Михайлов під час церемонії нагородження зробив пропозицію своїй дівчині Ліці вийти за нього заміж. Дівчина відразу відповіла згодою.

Після цього в мережі з’явилася інформація, що раніше вона працювала порноакторкою та займалася проституцією. Це відбувалося з 2018 до 2021 року. Для користувачів Інтернету вона може бути відома під псевдонімом Maniac Alisa.

Пікантні відеоролики за її участю почали активно розповсюджувати у соцмережах.