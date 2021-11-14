Укр

Главные события недели: задержание главного палача "Изоляции", мигранты на границе Польши, подозрение Леросу

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события недели Новость обновлена 14 ноября 2021, 22:55
Ключевые события недели

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Воскресенье, 14 октября, для Украины началось с 14 490 новых случаев коронавирусной болезни, зарегистрированных за сутки.

Мигранты штурмуют границу Польши

Мигранты
Мигранты

В понедельник на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги" в сопровождении силовиков.

Тогда же МВД Польши сообщило о первых попытках прорыва границы мигрантами.

За сутки 13 ноября зафиксировали 223 таких попытки.

Украина в свою очередь готовит варианты ответа на возможную угрозу, которая может исходить от эскалации на границе Беларуси и Польши.

При этом не исключили даже вариантов, что пограничные области могут перейти в режим чрезвычайной ситуации.

В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция"

Задержание Дениса Куликовского
Задержание Дениса Куликовского

В Киеве украинским спецслужбам удалось задержать главного палача донецкой тюрьмы боевиков Дениса Куликовского.

Ему инкриминируют сразу четыре статьи.

Мужчина был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.

Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога

Борис Павлов
Борис Павлов

Чреда трагедий в семье застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова продолжается. В этот раз стало известно о самоубийстве его двоюродного брата Бориса Павлова.

Борису Павлову было около 50 лет, он страдал от рака желудка и пищевода, а в добавку еще и от туберкулеза. Константину Павлову он приходился двоюродным братом по линии отца.

Леросу вручили подозрение за средний палец Зеленскому

Гео Лерос
Гео Лерос

Народному депутату Гео Леросу, ранее показавшему непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку, вручили подозрение. Представители ДБР и прокуратуры пришли домой к нардепу с соответствующим документом в руках.

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко

В четверг, 11 ноября, руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил освободить свое высокое кресло. Решение об увольнении Ткаченко принял самостоятельно из-за нередких случаев ухода от европейской концепции реформирования и управления министерством.

Главная причина – в передаче Госкино в сферу управления Кабинета министров. По словам Александра Ткаченко, Минкульт даже не был уведомлен о подобном, как он утверждает, "нелогическом" решении.

Потери на Донбассе

Погибшие воины
Погибшие воины

Двое украинских десантников подорвались на неизвестном устройстве на Донбассе близ железнодорожного полотна. От машины осталась лишь часть остова.

"Игра в кальмара" получила 2 сезон

Игра в кальмара
Игра в кальмара

Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара" порадует своих фанатов еще одним сезоном. 

Блогерша согласилась выйти замуж за одного из самых богатых киберспортсменов мира

Кирилл Boombl4 Михайлов и его девушка Лика
Кирилл Boombl4 Михайлов и его девушка Лика

Капитан украинской команды "NaVi", которая стала победителем главного киберспортивного турнира по дисциплине CS:GO в Стокгольме, Кирилл Boombl4 Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж. Девушка тут же ответила согласием.

После этого в сети появилась информация, что раньше она работала порноактрисой и занималась проституцией. Это происходило с 2018 по 2021 годы. Для пользователей Интернета она может быть известна под псевдонимом Maniac Alisa.

Пикантные видеоролики с ее участием начали активно распространять в соцсетях.

Теги:
#Мигранты #Польша #Александр Ткаченко #Коронавирус #Гео Лерос #Covid-19
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