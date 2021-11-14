Главные события недели: задержание главного палача "Изоляции", мигранты на границе Польши, подозрение Леросу
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Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.
Коронавирус в Украине
Воскресенье, 14 октября, для Украины началось с 14 490 новых случаев коронавирусной болезни, зарегистрированных за сутки.
Мигранты штурмуют границу Польши
В понедельник на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги" в сопровождении силовиков.
Тогда же МВД Польши сообщило о первых попытках прорыва границы мигрантами.
За сутки 13 ноября зафиксировали 223 таких попытки.
Украина в свою очередь готовит варианты ответа на возможную угрозу, которая может исходить от эскалации на границе Беларуси и Польши.
При этом не исключили даже вариантов, что пограничные области могут перейти в режим чрезвычайной ситуации.
В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция"
В Киеве украинским спецслужбам удалось задержать главного палача донецкой тюрьмы боевиков Дениса Куликовского.
Ему инкриминируют сразу четыре статьи.
Мужчина был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.
Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога
Чреда трагедий в семье застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова продолжается. В этот раз стало известно о самоубийстве его двоюродного брата Бориса Павлова.
Борису Павлову было около 50 лет, он страдал от рака желудка и пищевода, а в добавку еще и от туберкулеза. Константину Павлову он приходился двоюродным братом по линии отца.
Леросу вручили подозрение за средний палец Зеленскому
Народному депутату Гео Леросу, ранее показавшему непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку, вручили подозрение. Представители ДБР и прокуратуры пришли домой к нардепу с соответствующим документом в руках.
Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку
В четверг, 11 ноября, руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил освободить свое высокое кресло. Решение об увольнении Ткаченко принял самостоятельно из-за нередких случаев ухода от европейской концепции реформирования и управления министерством.
Главная причина – в передаче Госкино в сферу управления Кабинета министров. По словам Александра Ткаченко, Минкульт даже не был уведомлен о подобном, как он утверждает, "нелогическом" решении.
Потери на Донбассе
Двое украинских десантников подорвались на неизвестном устройстве на Донбассе близ железнодорожного полотна. От машины осталась лишь часть остова.
"Игра в кальмара" получила 2 сезон
Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара" порадует своих фанатов еще одним сезоном.
Блогерша согласилась выйти замуж за одного из самых богатых киберспортсменов мира
Капитан украинской команды "NaVi", которая стала победителем главного киберспортивного турнира по дисциплине CS:GO в Стокгольме, Кирилл Boombl4 Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж. Девушка тут же ответила согласием.
После этого в сети появилась информация, что раньше она работала порноактрисой и занималась проституцией. Это происходило с 2018 по 2021 годы. Для пользователей Интернета она может быть известна под псевдонимом Maniac Alisa.
Пикантные видеоролики с ее участием начали активно распространять в соцсетях.
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