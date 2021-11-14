Главные события недели: задержание главного палача "Изоляции", мигранты на границе Польши, подозрение Леросу

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Воскресенье, 14 октября, для Украины началось с 14 490 новых случаев коронавирусной болезни, зарегистрированных за сутки.

Мигранты штурмуют границу Польши

Мигранты

В понедельник на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги" в сопровождении силовиков.

Тогда же МВД Польши сообщило о первых попытках прорыва границы мигрантами.

За сутки 13 ноября зафиксировали 223 таких попытки.

Украина в свою очередь готовит варианты ответа на возможную угрозу, которая может исходить от эскалации на границе Беларуси и Польши.

При этом не исключили даже вариантов, что пограничные области могут перейти в режим чрезвычайной ситуации.

В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция"

Задержание Дениса Куликовского

В Киеве украинским спецслужбам удалось задержать главного палача донецкой тюрьмы боевиков Дениса Куликовского.

Ему инкриминируют сразу четыре статьи.

Мужчина был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.

Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога

Борис Павлов

Чреда трагедий в семье застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова продолжается. В этот раз стало известно о самоубийстве его двоюродного брата Бориса Павлова.

Борису Павлову было около 50 лет, он страдал от рака желудка и пищевода, а в добавку еще и от туберкулеза. Константину Павлову он приходился двоюродным братом по линии отца.

Леросу вручили подозрение за средний палец Зеленскому

Гео Лерос

Народному депутату Гео Леросу, ранее показавшему непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку, вручили подозрение. Представители ДБР и прокуратуры пришли домой к нардепу с соответствующим документом в руках.

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку

Александр Ткаченко

В четверг, 11 ноября, руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил освободить свое высокое кресло. Решение об увольнении Ткаченко принял самостоятельно из-за нередких случаев ухода от европейской концепции реформирования и управления министерством.

Главная причина – в передаче Госкино в сферу управления Кабинета министров. По словам Александра Ткаченко, Минкульт даже не был уведомлен о подобном, как он утверждает, "нелогическом" решении.

Потери на Донбассе

Погибшие воины

Двое украинских десантников подорвались на неизвестном устройстве на Донбассе близ железнодорожного полотна. От машины осталась лишь часть остова.

"Игра в кальмара" получила 2 сезон

Игра в кальмара

Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара" порадует своих фанатов еще одним сезоном.

Блогерша согласилась выйти замуж за одного из самых богатых киберспортсменов мира

Кирилл Boombl4 Михайлов и его девушка Лика

Капитан украинской команды "NaVi", которая стала победителем главного киберспортивного турнира по дисциплине CS:GO в Стокгольме, Кирилл Boombl4 Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж. Девушка тут же ответила согласием.

После этого в сети появилась информация, что раньше она работала порноактрисой и занималась проституцией. Это происходило с 2018 по 2021 годы. Для пользователей Интернета она может быть известна под псевдонимом Maniac Alisa.

Пикантные видеоролики с ее участием начали активно распространять в соцсетях.