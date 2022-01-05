Підсумки дня 5 січня: протести в Казахстані, вірус "Флурона", вбивство п’ятирічної дівчинки в Росії

Вечірнє зведення новин 5 січня

Кількість ковідних хворих збільшилася майже втричі

COVID-19 не вщухає

Ранок 5 січня Україна зустріла з 4571 новим випадком коронавірусної хвороби. Ця цифра у 2,5 раза перевищила показники попередньої доби. Лідерство за кількістю нових ковідних пацієнтів утримує столиця — тут за день діагноз "коронавірус" поставили 1344 людям.

"Дитя кохання ковіду і "корони": що відомо про вірус "Флурона"

"Флурону" може виявитися небезпечнішим, ніж коронавірус

Дослідники багатьох країн б’ють на сполох — у різних точках світу почали фіксувати випадки захворюваності на раніше невідомий вірус "Флурона". Таким чином назвали "гібрид" грипу та COVID-19. Поки що вчені вважають, що ця хвороба може стати дуже небезпечною для людського імунітету, хоча вона до кінця ще не вивчена. Втім, частина симптомів вже оприлюднена.

Казахстан прокинувся: країну охопили масові протести

У Казахстані протестують уже кілька днів

5 січня стало вже четвертим днем, коли місцеві жителі беруть активну участь у мітингах проти влади. Спочатку приводом для виходу на вулиці стало значне підвищення вартості газу, проте протестувальники оформили цілий список вимог до уряду.

"Телеграф" публікував докладне зведення про те, що відбувається в країні, а також розповідав, що "найспекотніше" зараз — у місті Алмати. Тут протестувальники підпалили будівлю міськради, а пізніше змогли зайняти територію місцевого аеропорту. Загалом же масові протести охопили щонайменше п’ятнадцять великих міст країни.

Тим часом люди дуже незадоволені, що місцеві артисти жодним чином не реагують на те, що відбувається, і влаштували в соцмережах справжній допит щодо їхньої позиції.

Відомо, що чинний президент Казахстану усунув від виконання обов’язків голови місцевого варіанта РНБО колишнього главу країни Нурсултана Назарбаєва і сам обійняв цю посаду. Він назвав протестувальників терористами та натякнув, що протести могли бути організовані ззовні. З великою ймовірністю це відсилка на тези російської пропаганди щодо причетності України до мітингів у КЗ.

Трохи пізніше Токаєв звернувся до країн-членів ОДКБ по допомогу. Лідер Росії Володимир Путін підтвердив, що російські та білоруські війська обов’язково з’являться на території Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

"Подарунок коханому": у Росії двоє чоловіків убили п’ятирічку

П’ятирічна Вероніка Ніколаєва

5 січня жителів російської Костроми (і не лише їх) жахнуло вбивство п’ятирічної Вероніки. Із дівчинкою розправилися за допомогою ножа. Її мучителями стала пара місцевих педофілів-гомосексуалів, які вирішили "розважитись". До речі, вбивці зізналися у скоєному і навіть поділилися деталями, як усе сталося.

Україна на ралі "Дакар"

Україна на ралі "Дакар-2022"

Українські гонщики майстерно справляються зі складними заїздами піщаними дюнами на "Дакарі-2022". "Телеграф" розповідав, який транспорт використовують наші спортсмени, а також про те, хто з їхніх супротивників достроково зійшов із дистанції через серйозну аварію.