Итоги дня 5 января: протесты в Казахстане, вирус “Флурона”, убийство пятилетней девочки в России

Вечерняя сводка новостей 5 января

Количество ковидных больных увеличилось почти втрое

COVID-19 не утихает

Утро 5 января Украина встретила с 4 571 новым случаем коронавирусной болезни. Эта цифра в 2,5 раза превысила показатели предыдущих суток. Лидерство по количеству новых ковидных пациентов удерживает столица — здесь всего за день диагноз "коронавирус" поставили 1344 людям.

"Дитя любви ковида и короны": что известно о вирусе "Флурона"

"Флурона" может оказаться опасней, чем коронавирус

Исследователи многих стран бьют тревогу — в разных точках мира начали фиксировать случаи заболеваемости ранее неизвестным вирусом "Флурона". Таким образом назвали "гибрид" гриппа и COVID-19. Пока ученые считают, что эта болезнь может стать весьма опасной для человеческого иммунитета, хотя она до конца еще не изучена. Впрочем, часть симптомов уже обнародована.

Казахстан проснулся: страну охватили массовые протесты

В Казахстане протестуют уже несколько дней

5 января стало уже четвертым днем, когда местные жители активно участвуют в митингах против власти. Изначально поводом для выхода на улицы стало значительное повышение стоимости газа, однако вскоре протестующие оформили целый список требований к правительству.

"Телеграф" давал подробную сводку о происходящем в стране, а также рассказывал, что "жарче" всего сейчас — в городе Алматы. Здесь протестующие подожгли здание горсовета, а позже смогли занять территорию местного аэропорта. В целом же массовые протесты охватили минимум пятнадцать крупных городов страны.

Между тем люди очень недовольны, что местные артисты никак не реагируют на происходящее и устроили в соцсетях настоящий допрос насчет их позиции.

Известно, что действующий президент Казахстана отстранил от выполнения обязанностей главы местного варианта СНБО бывшего главу страны Нурсултана Назарбаева и сам занял этот пост. Он назвал протестующих террористами и намекнул, что протесты могли быть организованы извне. С большой долей вероятности это отсылка к тезисам российской пропаганды насчет причастности Украины к митингам в КЗ.

Чуть позже Токаев обратился к странам-членам ОДКБ за помощью. Лидер России Владимир Путин подтвердил, что российские и белорусские войска обязательно появятся на территории Казахстана для помощи в подавлении протестов.

"Подарок любимому": в России двое мужчин убили пятилетку

Пятилетняя Вероника Николаева

5 января жителей российской Костромы (и не только их) ужаснуло убийство пятилетней Вероники. С девочкой расправились с помощью ножа. Её мучителями стала пара местных педофилов-гомосексуалов, которые решили "развлечься". К слову, убийцы признались в содеянном и даже поделились деталями, как все произошло.

Украина на ралли "Дакар"

Украина на ралли "Дакар-2022"

Украинские гонщики мастерски справляются со сложными заездами по песчанных дюнах на "Дакаре-2022". "Телеграф" рассказывал, какой транспорт используют наши спортсмены, а также о том, кто из их противников досрочно сошел с дистанции из-за серьезной аварии.