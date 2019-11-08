Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве

4 Динамо в Лиге Европы Динамо на выезде сыграло вничью с Копенгагеном (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. В предыдущем поединке в Киеве команды также расписали ничью (1:1).

8 В Украине вступила в силу судебная реформа Зеленского В Украине вступил в силу закон 193-IX, который предусматривает судебную реформу, согласно которому с сегодняшнего дня прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

10 Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года Минэкономики подготовило два сценария по инфляции на следующие 3 года, согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 5,1%, согласно оптимистическому - 5,0%. Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов. "Прогноз инфляции (индекс потребительских цен) по базовому прогнозу Минэкономики (сценарий 1) на следующие 3 года: 5,5% - 2020 год, 5,3% - 2021, 5,1% - 2022.

11 Камалия сняла трогательный клип с участием Нины Матвиенко Трогательный ролик постепенно покоряет меломанов, ведь в видео можно увидеть легендарную артистку Нину Матвиенко. По словам представителей Камалии, это едва ли не первая по-настоящему лирическая песня в репертуаре артистки. Песня "Доню, не плач" расскажет о материнстве и трудностях, с которыми сталкиваются женщины. Поэтому в клипе Камалия решила не использовать свои гламурные образы, сделав ролик особенно нежным.

12 Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне Герцоги Сассекские 7 ноября посетили Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве, чтобы традиционно почтить память военных, погибших в Первой мировой войне. На официальное мероприятие Меган Маркл и принц Гарри надели траурные образы темных цветов, отдавая дань павшим. Герцогиня Сассекская надела темно-синее пальто с брошью в виде мака, который является символом памяти жертв Первой мировой войны. Ее образ дополнила шляпка с вуалью, перчатки и черные ботинки.

13 Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером "Если честно, я думаю, что пресса очень глупая. Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь", – пояснила Леди Гага. Она также намекнула на случай, который подогрел слухи об их романе – на церемонии награждения премиями Оскар в феврале 2019 Леди Гага и Брэдли Купер выполнили на сцене главный саундтрек фильма – Shallow. Звезды сидели рядом, романтично смотрели друг на друга, из-за чего многие предположил, что между ними возникла настоящая "химия" во время прямой трансляции.

14 Новые детали "Фантастических тварей 3" порадуют фанатов "Гарри Потера" Студия решила сосредоточиться на той части Волшебного мира, которую фанаты знают лучше всего, надеясь, что это повлияет на успешность триквела.

15 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко Советник президента США и его дочь Иванка Трамп сумела вновь покорить сеть эффектными снимками. На этот раз политик отправилась в Марокко, где появилась в потрясающем наряде.

16 Вернидуб назначен тренером Шахтера Юрий Вернидуб сегодня был представлен игрокам солигорского Шахтера в качестве нового главного тренера команды, сообщил официальный сайт клуба.