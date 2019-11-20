Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко

Новости Украины:Бабиш и Маас посетили Украину. Олегу Ляшко избрана мера пресечения. Зеленский прокомментировал переход Тимошенко в оппозицию и другие.

На встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем Владимир Зеленский назвал темы саммита "нормандской четверки".

Президент Владимир Зеленский перечислил темы переговоров, которые он намерен поднимать на саммите "нормандской четверки" 9 декабря.

Чехия ценит шаги Украины для встречи в "нормандском формате" и ожидает, что она приведет к конкретным результатам, а не просто к декларациям.

Зеленский и Бабиш также заявили о рестарте отношений между Украиной и Чехией.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков позже заявил, что Украина активизирует сотрудничество со странами "Вышеградской четверки".

Маас заявляет, что пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что России пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию на Донбассе.

Представитель Германии также выступает за то, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года.

Маас подчеркнул, что и Германия и Франция отстаивают территориальную целостность Украины.

Позже Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки".

Суд отпустил Ляшко под личное поручительство нардепов Волынца и Сюмар.

Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

Ранее экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает перебором действия против депутата Верховной Рады V - VIII созывов Олега Ляшко.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук тоже возмутился из-за суда над Олегом Ляшко.

Генпрокуратура зарегистрировала по решению суда ряд уголовных дел о незаконном сборе и распространении информации о Порошенко.

Генеральная прокуратура Украины по решению суда зарегистрировала четыре уголовных производства по факту незаконного сбора и распространения информации о пятом президенте Украины, лидере партии "Европейская солидарность" Петре Порошенко.

"Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко, если вопрос будет включен в повестку дня.

Зеленский прокомментировал переход Тимошенко в оппозицию

Президент Владимир Зеленский заявил, что "раз в 5 лет Юлия Тимошенко идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе"

Юлия Тимошенко в свою очередь напомнила президенту Украины "еще одну давнюю традицию".

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