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Пятница, 22.11.2019
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Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема

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Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
07:17 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Очакове, Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна"Укроборонпром".

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Расизм, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Россия, ООН, РФ, Петр Порошенко, НАБУ, Мустафа Найем, Владимир Зеленский, Джамала, Андрей Садовой, Очаков, Суд в Гааге, День достоинства и свободы, Василий Грицак, Руслан Стефанчук, Итоги дня 21 ноября, 21 ноября 2019 года, Зеленский в Очакове.
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