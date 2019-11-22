Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема

1 В Гааге начались первые слушания Украины против РФ В Гааге начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они проходят в закрытом режиме.

3 Мэру Львова Садовому вручили подозрение Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью, сообщил в видеообращении Андрей Садовой на своей странице в соцсети Facebook.

4 Зеленский устроил разгон мэру Очакова Президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на 21 ноября побывал в Очакове на Николаевщине, констатировал полное отсутствие дорог в этом курортном месте и взял слово с мэра, что весной она будет.

6 Найем получил должность в "Укроборонпроме" Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна"Укроборонпром". Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве. На вопрос, работает ли он в "Укроборонпроме", Найем ответил:"Да действительно, я там сейчас работаю ... Заместитель генерального директора".

8 Стефанчук вернет деньги за аренду жилья Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернет выделенные ему средства на аренду жилья. Об этом на брифинге сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос относительно информации об аренде Стефанчуком жилья у собственной тещи.

10 Арахамия высказался по поводу скандала вокруг Иванисова "У нас ситуация с Иванисовым, который является мажоритарным депутатом от Ривненской области. Появилась информация о том, что он имеет погашенную судимость по статье, когда ему было 17 лет (это я из СМИ беру только информацию) - изнасилование несовершеннолетней", - сказал Давид Арахамия и добавил, что в дальнейшем эта информация начала распространяться.

12 Накануне Нормандского саммита Порошенко встретился с Меркель Экс-президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

13 Джамала представила новый клип В четверг, 21 ноября, состоялась премьера клипа украинской певицы Джамалы на песню "Цена правды", которая является саундтреком одноименного фильма о геноциде украинского народа. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября.

14 Coldplay презентовали новую песню "Daddy" и клип на нее Популярная британская группа Coldplay представила анимационный видеоклип на лирическую песню Daddy, которая войдет в новый альбом Everyday Life, релиз которого запланирован на 22 ноября.

15 Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн Фронтмен и вокалист канадской рок-группы Spirit of the West умер в Ванкувере на 58 году жизни. Известно, что в последние годы Джон Манн страдал от болезни Альцгеймера, которая и привела к смерти. Представитель группы Эрик Альпер подтвердил смерть Манна.

16 Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года Оксфордский словарь, один из самых известных и крупных академических словарей английского языка, традиционно назвал "главное слово года".

17 Украина выиграла чемпионат мира по ММА Команда Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств (UF MMA) крайне успешно выступила на чемпионате мира по ММА, который проходил в Сингапуре. Об этом сообщает официальный Facebook-аккаунт UF MMA.

18 УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наконец вынес решение по деру расизма в отношении Тайсона и Дентиньо и в матче 14-го тура УПЛ Шахтер - Динамо.

19 Биатлон: полный состав сборной Украины на стартовый этап Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.