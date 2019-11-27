Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте

3 Национальный банк во вторник, 26 ноября, презентовал монеты номиналом 5 гривен и 10 гривен и обновленные банкноты 50 гривен и 200 гривен. Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года При том в НБУ заверили, что введение новых банкнот номиналами 50 и 200 гривень не приведет к ускорению инфляции, поскольку наличные деньги выпускаются в обмен на безналичные.

4 Цена на газ для населения станет меньше на 7%. Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом.

5 Шахтер U-19 без шансов проиграли одногодкам из Манчестер Сити. В матче пятого тура Юношеской лиги УЕФА донецкий Шахтер U-19 в гостях сыграл против одногодок из Манчестер Сити.

6 Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут большой бой в следующем году. Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион WBC в тяжёлом весе, и его будущий соперник британец Тайсон Фьюри, реванш с которым запланирован на 2020 год, разыграют два чемпионских пояса. Помимо чемпионского титула по версии WBC, принадлежащего Уайлдеру, на кону будет стоять вакантный титул журнала The Ring Magazine.

7 Женская сборная Украины по боксу завоевала 15 наград на международном турнире Scorpion Cup 2019, который проходил в польском городе Щецин. В активе сборной Украины 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали среди молодежи и юниоров.

8 Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала 3-й на Кубке мира в Берне.

9 Премьера фильма "Черный ворон" состоится уже 5 декабря этого года. Саундтреком к исторической драме "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра, стала известная песня авторства Святослава Вакарчука "Веселі, брате, часи настали…" группы "Океан Эльзы".

10 В Великобритании найдено захоронение дамы Кентского короля с гранатовой брошью Исследование серебряной броши позволило установить, что полудрагоценный камень гранат происходит из Шри-Ланки.