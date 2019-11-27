Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте

Президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию с официальным визитом, где его встретила лидер этой страны Керсти Кальюлайд.
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику.
Зеленский подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела и геополитику США, а никакой блокировки американской финансовой помощи Украине нет.
Также Зеленский прокомментировал заявление Коломойского о развороте в сторону России.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в конфликте на Донбассе нет двух виновных сторон, а есть агрессор и жертва. При этом она привела конкретный пример со своими впечатлениями после поездки на линию соприкосновения на Донбассе.
Президент Эстонии подарила украинскому коллеге главный атрибут сериала "Слуга народа".
Также Зеленский в Эстонии озвучил "самую главную и приоритетную задачу для правительства".
Бывший пленник Кремля Олег Сенцов 26 ноября получил премию Сахарова в Европейском парламенте.
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте.
Во время выступления в ЕП, Сенцов заявил, что раз у Украины забрали Крым – нужно вернуть стране ядерное оружие.
Также Сенцов высказался за замораживание конфликта на Донбассе до смены режима в РФ.
Помимо этого Сенцов рассказал в Европарламенте о проблемах Украины и российской агрессии.
Европейские народники, приветствуя Сенцова, заявили о намерении приложить усилия и подготовить Украину к членству в ЕС.
Национальный банк во вторник, 26 ноября, презентовал монеты номиналом 5 гривен и 10 гривен и обновленные банкноты 50 гривен и 200 гривен.
Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года
При том в НБУ заверили, что введение новых банкнот номиналами 50 и 200 гривень не приведет к ускорению инфляции, поскольку наличные деньги выпускаются в обмен на безналичные.
Цена на газ для населения станет меньше на 7%.
Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом.
Шахтер U-19 без шансов проиграли одногодкам из Манчестер Сити.
В матче пятого тура Юношеской лиги УЕФА донецкий Шахтер U-19 в гостях сыграл против одногодок из Манчестер Сити.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут большой бой в следующем году.
Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион WBC в тяжёлом весе, и его будущий соперник британец Тайсон Фьюри, реванш с которым запланирован на 2020 год, разыграют два чемпионских пояса. Помимо чемпионского титула по версии WBC, принадлежащего Уайлдеру, на кону будет стоять вакантный титул журнала The Ring Magazine.
Женская сборная Украины по боксу завоевала 15 наград на международном турнире Scorpion Cup 2019, который проходил в польском городе Щецин.
В активе сборной Украины 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали среди молодежи и юниоров.
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала 3-й на Кубке мира в Берне.
Премьера фильма "Черный ворон" состоится уже 5 декабря этого года.
Саундтреком к исторической драме "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра, стала известная песня авторства Святослава Вакарчука "Веселі, брате, часи настали…" группы "Океан Эльзы".
В Великобритании найдено захоронение дамы Кентского короля с гранатовой брошью
Исследование серебряной броши позволило установить, что полудрагоценный камень гранат происходит из Шри-Ланки.
Шахтер набрал очки в Манчестере
Во вторник, 26 ноября, в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер" местный Сити принимал донецкий Шахтер в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. Итоговый счет 1:1.
Таким образом, Манчестер Сити гарантировал себе первое место в квартете С, судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов решится в последнем туре. Решающий матч группового этапа ЛЧ Шахтер проведет дома против Аталанты. Игра состоится 11 декабря.