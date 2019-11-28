Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом

Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Литовскую Республику.
Владимир Зеленский и Гитанас Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года.
Во время совместной пресс-конференции Науседа отметил, что необходимо и дальше сохранять санкции против Российской Федерации со стороны стран Европейского союза.
Зеленский в свою очередь отметил, что вместе с президентом Литвы имеет общее видение развития "Восточного партнерства".
Зеленский также отметил, что ожидает роста товарооборота между Украиной и Литвой и призывает литовский бизнес инвестировать в Украину.
Позже Зеленский встретился со спикером парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом. Президент поблагодарил его за поддержку в отношении Украины и пригласил посетить реконструированные КПВВ на админгранице с Крымом.
Нафтогаз заявляет о победе в апелляции по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес положительное для НАК "Нафтогаз Украины" решение по жалобе ПАО "Газпром" (РФ) на решение Стокгольмского арбитража.
Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.
Новая глава Еврокомиссии считает, что ЕС никогда не удастся заменить НАТО в сфере обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост председателя Европейской комиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество.
Пенсионный фонд Украины 25 ноября завершил финансирование пенсий за ноябрь 2019 года.
С 1 декабря Пенсионный Фонд повысит минимальную пенсию на 74 гривны до 1638 гривен. Такие цифры заложены в бюджете на 2019 год.
Пристайко раскритиковал Apple за решение "отдать" Крым россиянам.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple, которая начала маркировать аннексированный Крым как "российский".
Украинское посольство направило официальные запросы в Apple из-за карты Крыма.
Представитель Украины в ОБСЕ озвучил сумму убытков от разграбления Россией украинских кораблей.
По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией четырех кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн грн.
Чемпион Украины сохраняет шансы на выход из группы.
Мотор в десятом туре гандбольной Лиги чемпионов дома встретился с Порту. Чемпион Украины обыграл португальский клуб со счетом 33:29.
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
В ответном матче финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 на выезде сыграло вничью с ПАОКом со счетом 2:2. Первую встречу противостояния киевляне выиграли 3:0.
Португальский форвард мадридского Ателтико Жоау Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы.
Нападающий Атлетико Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy-2019 как лучший молодой игрок Европы, сообщает издание Tuttosport.
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Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду на поединок Лиги чемпионов против мадридского Атлетико вышел с новой прической.
Венгрия приняла решение отказаться от участия в Евровидении-2020.
Хотя до Евровидения-2020 осталось более 6 месяцев, государства уже определяются, будут ли участвовать в шоу. В частности, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".
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Популярный певец Полиграф ШарикOFF, более известный как Серега презентовал новый клип "Миллион просмотров за день", который уже успел вызвать большой резонанс в сети. Все потому, что в ролике снялся мужчина, который очень напоминал Монатика.
HBO назначил дату премьеры "Нового Папы", предстоящего сериала с участием Джуда Лоу и Джона Малковича.
Продолжение сериала 2017 года Паоло Соррентино "Молодой папа" дебютирует на HBO 13 января в 9 часов вечера.
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Тайваньско-канадский актер и фотомодель скончался на съемочной площадке спортивного реалити-шоу "Chase Me" в Китае.
Спасти мужчину так и не удалось, он умер через три часа после того, как потерял сознание.