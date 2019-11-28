Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом

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Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Литовскую Республику.

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года.

Во время совместной пресс-конференции Науседа отметил, что необходимо и дальше сохранять санкции против Российской Федерации со стороны стран Европейского союза.

Зеленский в свою очередь отметил, что вместе с президентом Литвы имеет общее видение развития "Восточного партнерства".

Зеленский также отметил, что ожидает роста товарооборота между Украиной и Литвой и призывает литовский бизнес инвестировать в Украину.

Позже Зеленский встретился со спикером парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом. Президент поблагодарил его за поддержку в отношении Украины и пригласил посетить реконструированные КПВВ на админгранице с Крымом.