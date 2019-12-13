Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск

Задержаны фигуранты дела об убийстве журналиста Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко правоохранители предъявляют подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Министерство внутренних дел запустило срочный брифинг по этому делу.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что имена заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будут оперативно установлены.
Аваков рассказал, что есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе".
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