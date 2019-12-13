Скачать
Пятница, 13.12.2019
Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск
Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск
Экс-представитель президента в АРК: Оккупанты в Крыму готовятся к рывку на север
Экс-представитель президента в АРК: РФ в Крыму готовится к рывку на север
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск

Смотрите фото (18)
Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск
07:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Дело об убийстве Шеремета набирает новых оборотов. В Украине 12 декабря отмечается День Сухопутных войск ВСУ. Украинка заняла второе место в на этапе Кубка IBU. YouTube обновил правила пользования видеохостингом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Верховная Рада, ФК Динамо (Киев), СБУ, Биатлон, Полиция, МВД, Дисней, YouTube, Армия, ВСУ, Петр Порошенко, Джошуа, Катрин Денев, Арсен Аваков, ГБР, День сухопутных войск, Анастасия Меркушина, Сухопутные войска, Павел Шеремет, Харви Вайнштейн, Александр Усик, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Иван Баканов, Евровидение 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 Зеленский ответил на слухи о "связях" с Аваковым
04 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
05 "Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сутки на Донбассе: 8 вражеских обстрелов, бойцы ВСУ не пострадали
Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли украинских военных
И еще на полгода: ЕС продлил санкции против РФ
И еще на полгода: ЕС продлил санкции против РФ
Выборы в Британии: Борис Джонсон переизбран членом парламента
Борис Джонсон переизбран членом парламента
Рецепт дня: печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра
Рецепт дня: печеночные рулетики с начинкой из овощей и сыра
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь