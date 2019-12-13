Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск

2 День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

3 Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

4 Порошенко прокомментировал дело ГБР о госизмене Петр Порошенко высказал свое мнение касательно открытого ГБР дела о якобы его госизмене при подписании Минских договоренностей.

5 Кучма напомнил о важности выполнения Минских соглашений Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма настаивает на первоочередности выполнения блока по обеспечению безопасности на Донбассе в Минских соглашениях.

6 Глава СБУ рассказал о самом громком деле за 100 дней работы ведомства Иван Баканов подвел итоги 100 дней СБУ и назвал самое громкое дело.

7 В ООН приветствовали перевод в ГБР расследований по "делам Майдана" Глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер приветствует принятие поправок в законопроект "О Государственном бюро расследований", которые предусматривают перевод в ГБР без конкурса следователей органов прокуратуры и прокуроров, которые расследовали "дела Майдана".

8 Украинка заняла второе место в на этапе Кубка IBU Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина финишировала второй в суперспринте на этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.

9 WBO обязала Джошуа провести бой против Усика Всемирная боксерская организация (WBO) официально сообщила, что чемпион мира британец Энтони Джошуа обязан провести защиту пояса в бою против украинца Александр Усика.

10 Стартовал клубный чемпионат мира по футболу Катарский Аль-Садд вышел во второй раунд клубного чемпионата мира после победы над Енген Спорт из Новой Каледонии (3:1).

11 Украина попала в цветочную церемонию в мужском суперспринте в Риднау Двое украинских биатлонистов по результатам соревнования попали в цветочную церемонию - Сергей Семенов финишировал четвертым, а Богдан Цымбал - шестым.

12 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы Динамо провело заключительный матч групповой стадии Лиги Европы.

13 YouTube обновил правила пользования видеохостингом На этот раз изменения коснулись не только авторов контента, но и зрителей, которые оставляют комментарии.

14 На кинокомпанию Disney подали в суд Организация по борьбе с раком молочной железы Тrust Your Journey LLC утверждает, что представители кинокомпании незаконно использовали в фильме "Холодное сердце 2" их лозунг.

15 Известно, кто стал первым судьей на Национальном отборе Евровидения-2020 В Сети обнародовали информацию о первом судье вокального проекта.

16 Катрин Денев идет на поправку 76-летнюю Катрин Денев выписали из больницы, где она оказалась после инсульта.