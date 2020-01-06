Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине

4 Силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили свою авиационную эскадрилью. В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

5 5 января, в районе ООС, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузовика с украинскими военными, один боец погиб. На Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

6 Ризеспор арендовал футболиста у Динамо. Как сообщают турецкие источники, представитель местной Суперлиги Ризеспор арендовал до конца сезона полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.

7 Бой Джошуа-Руис 2 не побил рекорд поединка Кличко в Британии Платная трансляция (PPV) второго поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом 7 декабря из Саудовской Аравии не сумела побить рекорд продаж PPV в Великобритании, несмотря на надежды промоутера этого вечера бокса Эдди Хирна

8 Подопечные Вальверде переломили ход поединка, но так и не смогли набрать три очка в матче против Эспаньола. Барселона в рамках девятнадцатого тура гости у Эспаньола. Отметим, что в составе "сине-гранатовых" с первых минут появился Роберто, а не Семеду, а также наличие Ракитича в центре поля. С первых минут на поле было очень много борьбы, но территориальное преимущество было на стороне подопечных Эрнесто Вальверде.

10 Елена Пидгрушная выиграла необычную индивидуальную гонку на Кубке Австрии. В австрийском Хохфильцене прошли соревнования на Кубке Австрии, в которых принимали участие и спортсменки сборной Украины, проводящие там сейчас тренировочный сбор перед продолжением сезона на Кубке мира и Кубке IBU.

11 Ливерпуль выбил Эвертон с Кубка Англии. Одно из самых интригующих противостояний 1/64 Кубка Англии состоялось в Ливерпуле, где состоялось дерби - одноименная команда принимала "Эвертон".

12 Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии Голливудская звезда Николь Кидман вместе со своим мужем и гитаристом Китом Урбаном присоединились к знаменитостям, которые пожертвовали средства на ликвидацию масштабного пожара на континенте.

13 Национальная ассоциация кинокритиков США 54 год подряд назвала лучших в международной киноиндустрии. Одна из самых престижных мировых премий NSFC признала Антонио Бандераса и Мэри Кей Плес самыми успешными актерами 2019 года.