Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине

Иран готовит удары по военным объектам США в ответ на ликвидацию Сулеймани.
Военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Хуссеин Деган заявил в воскресенье, что Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Сулеймани.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.
МИД Ирана пообещал определиться с пятым шагом отступления от обязательств по СВПД.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, отметив необходимость снижения напряженности в регионе и сохранения ядерного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГИЛ.
Зеленский с семьей полетел в Оман.
Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана.
Музыканта Dr. Alban впустили в Украину.
Шведского певца и музыканта Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, впустили в Украину.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.
В "ЕС" намерены обратится в СБУ, касательно въезда на территорию Украины персон нон грата.
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили свою авиационную эскадрилью.
В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
5 января, в районе ООС, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузовика с украинскими военными, один боец погиб.
На Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.
Ризеспор арендовал футболиста у Динамо.
Как сообщают турецкие источники, представитель местной Суперлиги Ризеспор арендовал до конца сезона полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.
Бой Джошуа-Руис 2 не побил рекорд поединка Кличко в Британии
Платная трансляция (PPV) второго поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом 7 декабря из Саудовской Аравии не сумела побить рекорд продаж PPV в Великобритании, несмотря на надежды промоутера этого вечера бокса Эдди Хирна
Подопечные Вальверде переломили ход поединка, но так и не смогли набрать три очка в матче против Эспаньола.
Барселона в рамках девятнадцатого тура гости у Эспаньола. Отметим, что в составе "сине-гранатовых" с первых минут появился Роберто, а не Семеду, а также наличие Ракитича в центре поля. С первых минут на поле было очень много борьбы, но территориальное преимущество было на стороне подопечных Эрнесто Вальверде.
Хорватский нападающий Марио Манджукич дебютировал за катарский клуб "Аль-Духаиль".
33-летний футболист принял участие в домашнем матче 12-го тура Лиги звёзд с "Катар СК".
Елена Пидгрушная выиграла необычную индивидуальную гонку на Кубке Австрии.
В австрийском Хохфильцене прошли соревнования на Кубке Австрии, в которых принимали участие и спортсменки сборной Украины, проводящие там сейчас тренировочный сбор перед продолжением сезона на Кубке мира и Кубке IBU.
Ливерпуль выбил Эвертон с Кубка Англии.
Одно из самых интригующих противостояний 1/64 Кубка Англии состоялось в Ливерпуле, где состоялось дерби - одноименная команда принимала "Эвертон".
Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии
Голливудская звезда Николь Кидман вместе со своим мужем и гитаристом Китом Урбаном присоединились к знаменитостям, которые пожертвовали средства на ликвидацию масштабного пожара на континенте.
Национальная ассоциация кинокритиков США 54 год подряд назвала лучших в международной киноиндустрии.
Одна из самых престижных мировых премий NSFC признала Антонио Бандераса и Мэри Кей Плес самыми успешными актерами 2019 года.
5 января, герцоги Кембриджские появились на традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины.
Это первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников. Супруги присоединились к королеве Елизавете II и родителям герцогини.