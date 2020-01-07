Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке

Годовщина получения Украиной Томоса
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Православная Церковь Украина состоялась, однако нужно еще много работать.
Масштабы трагедии в Австралии видны в космосе
Снимки из космоса показывают масштабы всей трагедии.
Петр Порошенко призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.
Правительство Украины готово в случае необходимости помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами.
Иран привел ракетные войска в боевую готовность
США обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны.
Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после убийства иранского генерала Сулеймани.
Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака.
Зеленский в Омане провел еще одну важную встречу
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества.
Кристина Квин начала работу в Украине
Гончарук анонсировал создание единого окна помощи путешественникам
В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь, сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины в воскресенье.
Мировая нефть продолжает дорожать
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром выросли в цене до 69,95 доллара за баррель.
Украина нарастила суточный отбор газа из хранилищ
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 января уменьшился до 18,658 млрд куб. м.
Де Росси собирается завершить карьеру
Полузащитник Боки Жуниорс Даниэле Де Росси в скором времени объявит о завершении карьеры.
Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проводит отпуск со своей семьей на острове Барабадос.
Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Ман Сити
Защитник Шахтера Николай Матвиенко заинтересовал представителей Манчестер Сити.
Демьяненко вернулся к тренерской работе
Анатолий Демьяненко возглавил словацкую Нитру, о чем сообщает клуб на своей странице в фейсбуке.
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Десна на официальном сайте сообщила о переходе нападающего Зари Филиппа Будковского.
Названы имена победителей Золотого глобуса 2020
В начале января состоялась премия Золотой глобус 2020, которая вчера, 5 января, назвала своих победителей.
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах
Украинская президентская семья Зеленских проводит время в Омане, где отдыхает и посещает ряд официальных встреч.
Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку
В канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз.
Теперь Адель не узнать
Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, была замечена на отдыхе на Карибских островах.