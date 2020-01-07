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Вторник, 07.01.2020
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
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Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке

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Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
07:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине отметили годовщину получения Томоса. В Австралии продолжается природная катастрофа. Иран привел ракетные войска в боевую готовность. Де Росси собирается завершить карьеру. Названы имена победителей Золотого глобуса 2020 и другие события 6 января.

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Украина, США, Иран, Австралия, Оман, Багдад, Посол США, Владимир Зеленский, Томос, Епифаний, ПЦУ, Кристина Квин.
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