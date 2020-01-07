Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке

4 Зеленский в Омане провел еще одну важную встречу Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества.

6 Гончарук анонсировал создание единого окна помощи путешественникам В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь, сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины в воскресенье.

7 Мировая нефть продолжает дорожать Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром выросли в цене до 69,95 доллара за баррель.

8 Украина нарастила суточный отбор газа из хранилищ Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 января уменьшился до 18,658 млрд куб. м.

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10 Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проводит отпуск со своей семьей на острове Барабадос.

11 Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Ман Сити Защитник Шахтера Николай Матвиенко заинтересовал представителей Манчестер Сити.

13 Десна усилилась экс-игроком сборной Украины Десна на официальном сайте сообщила о переходе нападающего Зари Филиппа Будковского.

14 Названы имена победителей Золотого глобуса 2020 В начале января состоялась премия Золотой глобус 2020, которая вчера, 5 января, назвала своих победителей.

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16 Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку В канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз.