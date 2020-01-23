Итоги дня 22 января: День Соборности, Зеленский в Давосе и эпидемия в Китае

4 Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о развитии "Укрзализныци". Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn в среду в швейцарском Давосе подписали меморандум о стратегическом партнёрстве в отрасли и развитии "Укрзализныци".

5 Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. В Министерстве иностранных дел дали рекомендации гражданам Украины, которые планируют совершить поездку в Китай или уже находятся на территории этой страны, в связи с распространением заболевания. Аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава

6 На Донбассе днем погиб военнослужащий ВСУ. В течение суток среды боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий

7 Копилка сборной Украины пополнилась четвертой медалью на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые сегодня завершаются в швейцарской Лозанне. Орест Коваленко вписал страницу в историю украинского фристайла в дисциплине “биг-эйр”, замкнув тройку лидеров.

8 Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась в полицию

9 Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд УЕФА обнародовал календарь европейских клубных турниров в 2020 году.

10 Макгрегор высказался о Трампе Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в "Твиттере", в котором политик в день Мартина Лютера Кинга напомнил, что при его правлении в стране рекордно низкий уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев.

11 Участница первых слепых прослушиваний Василиса Старшова попала в список "Миротворца". 19 января в Украине состоялась долгожданная премьера шоу "Голос страны". По словам организаторов, 10 сезон будет очень насыщенным и особенным, поэтому будет иметь бешеный успех. И действительно, развлекательный проект приковал внимание всех украинцев, а представители "Миротворца" исследовали историю одной из участниц шоу.

12 Власти Китая открыли крупнейший и самый чувствительный в мире радиотелескоп. Его разрабатывали еще c 2016 года, но с тех пор исследователи множество раз тестировали его, а с 2018 года откладывали официальный запуск.

13 22 января проведена жеребьевка участников полуфинала Национального отбора. Вчера, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020, 16 участников которого были названы ранее.

14 52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж Влюбленные не стали медлить со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу.