Итоги дня 22 января: День Соборности, Зеленский в Давосе и эпидемия в Китае

В Украине вчера, 22 января, праздновали День Соборности.
22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.
Владимир Зеленский считает, что достичь единства можно только в том случае, если мы будем сильными.
Премьер Алексей Гончарук отметил, что единство народа, его идей и стремлений является залогом успеха любой страны.
Украинцы объединены в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим, заявляет лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.
Зеленский выступил на форуме в Давосе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что в современном мире происходит немало потрясений, одним из которых является война на востоке Украины и аннексия Российской Федерацией Крыма.
Также Зеленский в Давосе указал на уязвимость нынешней архитектуры мира и призвал инвестировать в Украину.
Зеленский анонсировал запуск госпрограммы по поддержке крупных инвесторов.
Владимир Зеленский заявил, что после Brexit для Украины появляется очень удобный момент чтобы вступить в Европейский Союз.
В ОП пока не планируют встречу Зеленского и Путина, но не исключают такой возможности.
У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Киев подал запрос на встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Израиле.
Сам же Зеленский подтвердил, что возможность встречи с Путиным в Израиле рассматривается.
Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о развитии "Укрзализныци".
Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn в среду в швейцарском Давосе подписали меморандум о стратегическом партнёрстве в отрасли и развитии "Укрзализныци".
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
В Министерстве иностранных дел дали рекомендации гражданам Украины, которые планируют совершить поездку в Китай или уже находятся на территории этой страны, в связи с распространением заболевания.
Аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
На Донбассе днем погиб военнослужащий ВСУ.
В течение суток среды боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий
Копилка сборной Украины пополнилась четвертой медалью на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые сегодня завершаются в швейцарской Лозанне.
Орест Коваленко вписал страницу в историю украинского фристайла в дисциплине “биг-эйр”, замкнув тройку лидеров.
Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн
Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась в полицию
Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд
УЕФА обнародовал календарь европейских клубных турниров в 2020 году.
Макгрегор высказался о Трампе
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в "Твиттере", в котором политик в день Мартина Лютера Кинга напомнил, что при его правлении в стране рекордно низкий уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев.
Участница первых слепых прослушиваний Василиса Старшова попала в список "Миротворца".
19 января в Украине состоялась долгожданная премьера шоу "Голос страны". По словам организаторов, 10 сезон будет очень насыщенным и особенным, поэтому будет иметь бешеный успех. И действительно, развлекательный проект приковал внимание всех украинцев, а представители "Миротворца" исследовали историю одной из участниц шоу.
Власти Китая открыли крупнейший и самый чувствительный в мире радиотелескоп.
Его разрабатывали еще c 2016 года, но с тех пор исследователи множество раз тестировали его, а с 2018 года откладывали официальный запуск.
22 января проведена жеребьевка участников полуфинала Национального отбора.
Вчера, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020, 16 участников которого были названы ранее.
52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж
Влюбленные не стали медлить со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу.
Компания Apple планирует начать сборку новой бюджетной модели уже в феврале текущего года.
Источники знакомые с ситуацией рассказали, что новый смартфон будет представлен в марте. Сборкой будут заниматься Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), Pegatron Corp. и Wistron Corp.