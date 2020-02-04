Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии

2 Число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе возросло до восьми человек По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных нейтрализовали свыше 70 сирийских солдат. Эрдоган в понедельник обвинил Россию в нежелании помешать Дамаску проводить операции в провинции Идлиб, что привело к масштабному исходу беженцев.

3 Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины". Директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

4 Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели. Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

5 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении боинга МН17. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий.

6 С марта минимальные выплаты по безработице вырастут на 170 гривен. Безработным украинцам с марта будут платить больше - минимальный размер такой помощи для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, возрастет на 170 гривен - до 1800 грн.

7 Тренер Малиновского получил престижную итальянскую награду Лучшим тренером сезона-2018/19 в Италии коллеги признали наставника Аталанты Джан Пьеро Гасперини, занявшего с "богиней" третье место в чемпионате.

8 Между Тухлем и Мбаппе возникла ссора. Юная звезда ПСЖ Киллиан Мбаппе в матче против Монпелье был заменен на 68-й минуте и бурно отреагировал на это, повздорив с главным тренером команды Томасом Тухелем прямо у кромки поля.

9 Бывший лидер Динамо удивил своим признанием Александр Алиев, оказывается, был фанатом принципиального соперника киевского клуба.

10 Альбасете Зозули уволил главного тренера Клуб испанской Сегунды Альбасете, за который выступает украинец Роман Зозуля, расторг контракт с главным тренером

11 Гвардиола восхищается подопечными Клоппа Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение "горожан" в матче АПЛ против Тоттенхэма, признав, что команда далека от третьего подряд чемпионства.

13 44-летняя актриса Милла Йовович стала матерью в третий раз. Чуть больше суток назад Милла Йовович обратилась к своим подписчикам и призналась, что готовится родить со дня на день.

14 Герцогиня Сассекская призналась, что обманула режиссеров ради получения своей первой роли. Супруга принца Гарри рассказала, что соврала в момент кастинга для американского телесериала "Форс-мажоры" в 2004 году.

15 Группа MoonZoo выпустила сингл Maze, с которым будет бороться за участие в Евровидении-2020. Коллаборация украинской электронной группы MoonZoo, которая работает в стиле Sad Dance ("танцевальная музыка для тех, кому невесело") и американского рэпера F. M. F. Sure презентовали песню Maze, с которой они выступят во время Национального отбора на Евровидение-2020.