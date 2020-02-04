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Вторник, 04.02.2020
Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
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Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии

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Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
07:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Эрдоган посетил Украину. Эскалация в Идлибе. Иран отказался делиться с Украиной доказательствами по делу самолета МАУ. Эвакуация украинцев из Китая и другое.

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Сирия, Китай, Турция, Иран, МАУ, Вирус, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, MH17.
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