Итоги дня 21 февраля: Ситуция в Новых Санжарах, Порошенко в ГБР, Скалецкая и карантин

Ситуция в Новых Санжарах
Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции, сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
По состоянию на утро пятницы обстановка в Новых Санжарах (Полтавская обл.), где одноименный медицинский центр Национальной гвардии Украины принял накануне эвакуированных из г.Ухань (КНР) на 14-дневный карантин украинцев и граждан ряда других государств, спокойная.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали людей из китайского города Ухань, следствием информационной войны. Об этом он сказал во время отчета правительства в Верховной Раде.
Правоохранители отпустили 23 задержанных в ходе беспорядков в городе Новые Санжары, устроенных против размещения эвакуированных граждан из Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что происходившие в четверг события в Украине не должны происходить в стране, которая является частью Европы.
Полиция открыла пять уголовных производств из-за столкновений в Новых Санжарах.
Жители поселка Новые Санжары Полтавской области не исключали возможности поджога медицинского центра Нацгвардии, чтобы туда не привезли эвакуированных из Китая граждан.
Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР
Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обнародовал два постановления суда относительно привода бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро.
Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань называет решение суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР попыткой власти отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан.
Зоряна Скалецкая и карантин
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее выразила желание пройти полный этап 14-дневного карантина вместе с эвакуированными украинцами, покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявили, что руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая остается на территории медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая показала фото из помещения на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", в котором обещает провести ближайшие две недели с гражданами, которые накануне вернулись из китайского города Ухань. Министр обнародовала фотографию у себя в Facebook.
В Верховной Раде сегодня зификсировали нового "беспартийного" депутата-кнопкодава
В Верховной Раде Украины на сегодняшнем пленарном заседании зафиксировали нового "беспартийного" нардепа-кнопкодава - Владислава Поляка.
Арахамия рассказал об участии в "Битве Экстрасенсов"
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам, почему решил стать гостем в шоу "Битва экстрасенсов".
Юрий Горбунов негативно высказался о жителях Новых Санжар
Напомним, что вчера, 20 февраля в город Новые Санжары Полтавской области в сопровождении и под охраной полиции доставили эвакуированных украинцев из Уханя. Они прибыли на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Это привело к сопротивлению местных жителей, где также произошли столкновения.
На этот счет с резкой критикой высказался Юрий Горбунов, который назвал местных жителей "лжепатриотами" и "с**кунами".
Премию "Кинооко" вручат в пяти номинациях
Кинофестиваль операторского искусства "Кинооко" объявляет прием фильмов на конкурс.
"Евровидение-2020": стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора
В субботу, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2020. Во время второго полуфинала, который прошел 15 февраля, определились все финалисты, которые поборются за право представлять Украину на главном песенном конкурсе в мае этого года в Роттердаме.
Опубликованы удивительные фотографии Земли, сделанные космическим парусником LightSail 2
Космический парусник LightSail 2, запущенный в июне прошлого года, получил удивительные фотографии нашей планеты.
Microsoft выпустит собственный антивирус для iOS и Android
В портфолио Microsoft входят не только операционная система Windows и пакет Office. Одна из разработок софтмейкера – фирменный антивирус, который эксперты AV-Test признали одним из лучших на рынке. А вскоре редмондцы выпустят мобильную версию приложения для устройств под управлением Android и iOS.
Именем известной экозащитницы назвали метеочувствительных улиток
Учёные, обнаружившие на острове Калимантан новый вид сухопутных улиток, назвали его в честь 17-летней экоактивистки Греты Тунберг.
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в "твиттере" организации.
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе (США) состоится боксерский вечер, где в главном поединке на ринг выйдут Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Это будет их вторая попытка выявить сильнейшего после ничьи в декабре 2018-го.
На матчах сборной Украины могут появиться бесплатные семейные секторы
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко предлагает организовать бесплатные семейные секторы на матчах национальной сборной.
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА в "Твиттере" объявила, что нападающий английского клуба "Вулверхэмптон" Диогу Жота признан лучшим игроком первой недели плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020.