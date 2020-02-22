Итоги дня 21 февраля: Ситуция в Новых Санжарах, Порошенко в ГБР, Скалецкая и карантин

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Ситуция в Новых Санжарах

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции, сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

По состоянию на утро пятницы обстановка в Новых Санжарах (Полтавская обл.), где одноименный медицинский центр Национальной гвардии Украины принял накануне эвакуированных из г.Ухань (КНР) на 14-дневный карантин украинцев и граждан ряда других государств, спокойная.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали людей из китайского города Ухань, следствием информационной войны. Об этом он сказал во время отчета правительства в Верховной Раде.

Правоохранители отпустили 23 задержанных в ходе беспорядков в городе Новые Санжары, устроенных против размещения эвакуированных граждан из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что происходившие в четверг события в Украине не должны происходить в стране, которая является частью Европы.

Полиция открыла пять уголовных производств из-за столкновений в Новых Санжарах.

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области не исключали возможности поджога медицинского центра Нацгвардии, чтобы туда не привезли эвакуированных из Китая граждан.