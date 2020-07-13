Итоги 13 июля: кровавое ДТП под Киевом, ВНО по биологии и пожары на Луганщине

1 В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса 13 июля коронавирус в Украине подтвердили еще в 612 человек. Всего с начала эпидемии новый вирус выявили у более чем 54 тысяч человек.

5 Индия передала Украине 50 тыс капсул препарата для лечения коронавируса Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, который используется в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тысяч пациентов.

7 Пожары на Луганщине В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района произошло 6 июля возле с. Осколоновка и за сильного порывистого ветра (до 20 м / с) переменных направлений распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

8 Месси переходит в киевский клуб Американский баскетболист Брюс Месси подписал контракт с Киев-Баскет. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

11 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой Дело о разводе актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд кажется никогда не закончится. Появились новые детали, касающиеся романа актрисы с изобретателем Илоном Маском.

12 Еще одна книга Стивена Кинга получит свой фильм: подробности Продюсеры Райан Мерфи и Джейсон Блум объединяются с Netflix, чтобы экранизировать еще один рассказ Стивена Кинга. Также помогать в адаптации задействовали Джона Ли Хэнкока.

13 Неплохой такой "любовный месседж": Jerry Heil подала в суд на начинающего певца Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil подала в суд на начинающего певца FAYNYY.