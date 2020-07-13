Итоги 13 июля: кровавое ДТП под Киевом, ВНО по биологии и пожары на Луганщине

В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
13 июля коронавирус в Украине подтвердили еще в 612 человек. Всего с начала эпидемии новый вирус выявили у более чем 54 тысяч человек.
Разумков созывает депутатов на еще одно внеочередное заседание Рады
14 июля, в 15:00, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады Украины.
Верховная Рада выделила 1,2 млрд гривень для проведения первых и очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент.
ВРУ приняла во втором чтении законопроект, направленный на усовершенствование механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в отечественные аэропорты.
ВРУ приняла в законопроект №3719 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" (относительно сохранения санаторных школ (санаторных школ-интернатов) для возможности восстановления здоровья детей в тесном единстве с обучением и воспитанием, в сотрудничестве врачей и педагогов).
Верховная Рада намерена обеспечить социальную защиту населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни.
Сегодня проходит ВНО по биологии: что важно знать
13 июля, прошло внешнее независимое оценивание по биологии.
В четверг, 16 июля, и в пятницу, 17 июля, пройдет дополнительная сессия поступления в магистратуру. Об этом сообщает УЦОКО.
В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время украинцам не стоит надеется на въезд в Шенгенскую зону.
Индия передала Украине 50 тыс капсул препарата для лечения коронавируса
Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, который используется в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тысяч пациентов.
ДТП под Киевом: Зеленский отреагировал на аварию и призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
Владимир Зеленский поддержал ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом состоянии. В Верховной Раде уже есть соответствующий законопроект.
12 июля на столичном Шоссе возле населенного пункта Козин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.
Пожары на Луганщине
В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района произошло 6 июля возле с. Осколоновка и за сильного порывистого ветра (до 20 м / с) переменных направлений распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.
Месси переходит в киевский клуб
Американский баскетболист Брюс Месси подписал контракт с Киев-Баскет. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
35 лет назад Сергей Бубка первым в мире преодолел 6 метров в прыжках с шестом.
CAS вынес решение по делу Манчестер Сити
Спортивный арбитражный суд (CAS) восстановил право "Манчестер Сити" участвовать в Лиге чемпионов.
Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
Дело о разводе актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд кажется никогда не закончится. Появились новые детали, касающиеся романа актрисы с изобретателем Илоном Маском.
Еще одна книга Стивена Кинга получит свой фильм: подробности
Продюсеры Райан Мерфи и Джейсон Блум объединяются с Netflix, чтобы экранизировать еще один рассказ Стивена Кинга. Также помогать в адаптации задействовали Джона Ли Хэнкока.
Неплохой такой "любовный месседж": Jerry Heil подала в суд на начинающего певца
Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil подала в суд на начинающего певца FAYNYY.
Неутешительные новости: аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей
Новые технические характеристики смартфонов из линейки iPhone 12 вряд ли порадуют любителей техники Apple.
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
8 июля пропала без вести американская актриса Ная Ривера. Ее признали мертвой, но продолжали спасательно-поисковую операцию. Сегодня, 13 июля, спасателям удалось найти тело актрисы.