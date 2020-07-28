Итоги 28 июля: Кучма снова выходит из ТКГ, COVID-19 в Украине и мире

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Коронавирус в Украине и мире

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.

Из-за распространением коронавируса, Украина на данный момент входит в ряд стран "красной зоны". Показатель заболеваемости - 66,70 активных зараженных на 100 тыс граждан. Об этом сообщили в Минздраве.

Когда закончатся испытания и выпуск вакцины против COVID-19 Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на онлайн-встрече заявил главсанврач Виктор Ляшко.

В Украине количество зараженных коронавирусом не увеличивается слишком быстрыми темпами, страна находится на плато. Об этом заявил главсанврач Украины Виктор Ляшко.

Пандемия COVID-19 развивается, как одна большая волна с пиками и спадами, а коронавирус не станет сезонным заболеванием.