Итоги 28 июля: Кучма снова выходит из ТКГ, COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус в Украине и мире
Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.
Из-за распространением коронавируса, Украина на данный момент входит в ряд стран "красной зоны". Показатель заболеваемости - 66,70 активных зараженных на 100 тыс граждан. Об этом сообщили в Минздраве.
Когда закончатся испытания и выпуск вакцины против COVID-19 Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на онлайн-встрече заявил главсанврач Виктор Ляшко.
В Украине количество зараженных коронавирусом не увеличивается слишком быстрыми темпами, страна находится на плато. Об этом заявил главсанврач Украины Виктор Ляшко.
Пандемия COVID-19 развивается, как одна большая волна с пиками и спадами, а коронавирус не станет сезонным заболеванием.
В Минздраве позволят медучреждениям покупать вакцину против гриппа в первую очередь
В Минздраве внесут изменения в порядок обеспечения едучреждений лекарствами, предусматривая возможность закупки вакцины против гриппа в первую очередь. Об этом заявил замглавы Минздрава Игорь Иващенко.
Президент отменил визы для китайских туристов и назначил нового посла Украины в Боснии и Герцеговине
Китайские туристы смогут пребывать в Украине без виз 30 дней. Соответствующий указ подписал президент Украины.
Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича главой украинской дипмиссии в Боснии и Герцеговине по совместительству. Об этом сообщили в ОП.
Саакашвили предложил создать единый орган для контроля над судами
Михеил Саакашвили предложил создать единый орган контроля над судами и упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Госсудебную администрацию. Об этом он заявил во время презентации данных изменений.
Кучма второй раз выходит из переговорной минской группы
Глава контактной группы в Минске Леонид Кучма второй раз выходит из переговоров. Он сам попросил Зеленского освободить его от обязанностей.
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