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Воскресенье, 23.08.2020
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Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла

Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО

Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
21:29 Сегодня Телеграф
В Беларуси продолжаются протесты. Новые данные по катастрофе PS752. Пристайко и Смолий покинули СНБО. Холодницкий уволился из САП и другое.

На акцию в Минске вышло более 100 тысяч человек

На акцию в Минске вышло более 100 тысяч человек

На площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии.

Ближе к вечеру в сети начали появляться данные, будто Лукашенко покинул свой дворец на вертолете.

Впрочем позже оказалось, что он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. У него в руках был автомат.

В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана

Кабмин Украины

В Кабмине поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. 

В Иране раскрыли некоторые данные, полученные в ходе анализа бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

В Иране раскрыли некоторые данные, полученные в ходе анализа бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ

Так, сообщается, что по самолету было выпущено две ракеты. Вторая попала в самолет через 25 секунд после первой, но только 19 секунд с этого промежутка были зафиксированы на записях из-за повреждения от первой ракеты

Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО

совещание при участии Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский внес кадровые изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Кабмин утвердил проект закона помощи по частичной безработице: детали

1000 гривен

В Кабмине Украины на сегодняшнем заседании приняли проект закона о внесении изменений в статью 47 "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице. Данное решение единогласно поддержали на заседании.

Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу. 

Холодницкий уволился из САП

Председатель САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генпрокурор Венедиктова уже подписала приказ. В СМИ появилась информация, что предположительная причина увольнения – конфликт с генпрокурором.

 

Семь недель подряд люди в Хабаровске выходят на митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Протесты в Хабаровске

По данным местной администрации, на субботнюю акцию вышли около 1500 человек.

"Королю лыж" Нортугу предъявлены обвинения

Петтер Нортуг

Норвежские власти обвиняют Петтера Нортуга по трем статьям. 

Куман согласился возглавить Барселону

Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал возможное назначение на пост коуча Барселоны.

Ференцварош Реброва успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

Команда укранского тренера Сергея Реброва успешно обыграла шведский Юргорден

Чемпион Венгрии прошел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов.

Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком

В пятницу, 21 августа, матчем Олимпик - Динамо стартовал новый сезон в украинском футболе.

Украинский боец Ярослав Амосов добыл свою 24-ю победу в профессиональном ММА.

Ярослав Амосов

В ночь с 21-го на 22-е августа в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 244.

Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт

Поветкин - Уайт

В Англии состоялся поединок в супертяжелом весе. Встречались Диллиан Уайт и Александр Поветкин.

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Создатели "Топ-модели по-украински" подогревают интерес поклонников информацией о грядущем суперсезоне шоу. Они продолжают раскрывать имена участников нового сезона и назвали дату его выхода.

Скандал на шоу Эллен Дедженерес: трех продюсеров лишили должностей

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, СНБО, Назар Холодницкий, PS752.

Автор:

Телеграф
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