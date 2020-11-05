Итоги дня 5 ноября: госбюджет-2021 и планы по выборам на Донбассе

Четверо судей КСУ не будут ходить на заседания. Новые рекорды коронавирус в Украине. Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске.

Новые рекорды коронавирус в Украине

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине. За последние сутки зафиксировано 9 850 новых случаев заражения.

В связи с пандемией коронавируса в Украине практический каждый гражданин рискует заразится коварным COVID-19. Но не стоит сразу бежать сломя голову за антибиотиками, если заболевание только началось, ведь это может только ухудшить всю ситуацию.

Почему четверо судей КСУ не будут ходить на заседания

В связи с недавним нашумевшим скандалом вокруг Конституционного суда, судьи КСУ, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.

Верховная Рада приняла госбюджет-2021

В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год.

Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске

В четверг, 5 ноября, Украина направит координатору ТКГ, спецпредставителю председателя ОБСЕ Хайди Грау письмо с "Планом совместных шагов" с предложениями относительно прекращения конфликта на Донбассе и демилитаризации ОРДЛО.

Украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы в Минске.

Скандалы в Верховной Раде

В четверг 5 ноября, во время очередного заседания Верховной Рады Украины произошел неожиданный поворот событий. Руководитель фракции "Слуга народа" в ВРУ - Давид Арахамия внезапно выругался матом.

В четверг 5 ноября, двое народных депутатов, а именно Гео Лерос и Александр Юрченко - подрались прямо в Верховной Раде.

Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента США

5 ноября в США максимально накалились страсти вокруг выборов президента. Ни Дональд Трамп, ни его оппонент Джозеф Байден не настроены на проигрыш. На фоне этого действующий президент Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов.

Лукашенко запретил пускать уехавших из Беларуси врачей на родину

В четверг, 5 ноября, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, который в последнее время принимает довольно странные решения, озвучил очередной "приказ". Он запретил уезжающим за границу врачам возвращаться в Беларусь.

Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной - причина

В среду, 4 ноября, киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21. Во время игры несколько спорных решений принимал VAR (система видеопомощи арбитрам, - прим. ред.).

Умерла Аделаида Лобановская - супруга легендарного тренера Динамо

Сегодня, 5 ноября, на 81-м году оборвалась жизнь Аделаиды Лобановской - супруги легендарного тренера Динамо Валерия Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Почему бывшая жена Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии

Экс-супруга украинского певца Олега Кензова DJ Madonna(Наталья Ярмоленко) шокировала заявлением, что была подвергнута домашнему насилию со стороны исполнителя. Несколько лет Олег избивал ее и поднимал руку на ее сына.

Принц Уильям впервые показался публике после известий о коронавирусе

Принц Уильям выступил на церемонии награждения пожарных «Spirit of Fire Awards» благотворительной организацией Fire Fighters, которая состоялась 4 ноября. Герцог Кембриджский предварительно записал видеообращении для спасателей.

Нашумевший украинский фильм "Атлантида" скоро в прокате

Нашумевший фильм «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича уже больше года является визитной карточкой украинского кинематографа.

Певица Надя Дорофеева попала в ДТП

Популярная певица Надя Дорофеева, которая на днях решилась на смену своего имиджа, попала в аварию. Солистка группы "Время и Стекло" врезалась в чужую машину.

"Борат 2" стал самым просматриваемым фильмом на стримингах в США

Мюзикл "Гамильтон", и комедии "Борат 2" и "Мой шпион" стали самыми просматриваемыми фильмами в США, вышедшие онлайн.