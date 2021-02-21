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Воскресенье, 21.02.2021
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Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду

Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, в Украине зафиксировали 4 489 новых случаев заболевания коронавирусом.

СБУ взялась за Шария

Шарий

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены украинскому гражданину и по совместительству известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

В случае неявки Шария на допрос, будет принято решение об объявлении его в розыск. 

О том, как эту новость восприняла украинская общественность, читайте в материале "Телеграф": "Радость, скепсис, опасения" - реакция украинцев на подозрение СБУ Шарию

Рада увеличивает штрафы за пьяное вождение

Пьяное вождение

Верховная Рада, приняла закон, усиливающий ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№2695).

Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства

Верховная Рада Украины приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и определением национальной идеи свободы. "За" проголосовали 295 народных депутатов. В то же время "против" проголосовали только 4 (Бойко Ю., Дунаев С., Папиев М. - от ОПЗЖ, и Молоток И. - от партии "За будущее").

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко

Медведчук и Марченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко

В СМИ сообщили, что Марченко попала под санкции из-за того, что является собственником Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

Всего в санкционном списке 8 человек

Суд в РФ принял окончательное решение по Навальному

Московский городской суд в субботу, 20 февраля, признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом суд решил засчитать время, уже проведенное им под домашним арестом.

Навальный помимо срока по делу "Ив Роше" также получил штраф по делу о "клевете" в отношении 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. 

Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет и объяснил, почему

Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше над украинцем Василием Ломаченко.

Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной заняла третье место.

А украинская мужская команда в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла довольно высокое пятое место.

Джокович разбил россиянина в финале Australian Open

Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии-2021.

Макс Михайлюк оригинально сообщил пол первенца от Даши Хлыстун

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун

Еще один герой романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк рассекретил пол своего будущего ребенка.

Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд

 Джонни Депп и Илон Маск

2 ноября 2020 года Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд. В марте 2021 должно состояться повторное слушание по этому делу, к которому Депп хочет привлечь и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, с которым у Херд был роман. 

Смерть Мягкова

В четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков, наиболее известный по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью

Меган Маркл и принц Гарри

Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям.

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Издание TMZ подтвердило, что теперь уже точно пара разводится. Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака спустя семь лет совместной жизни.

Настя "из Уханя" рассказала, как праздновала свадьбу с Соколюком

Зинченко и Соколюк

Анастасия Зинченко, наиболее известна как "девушка с собачкой из Уханя", 20 февраля вышла замуж за председателя Госмиграционной службы Украины Максима Соколюка.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 292

Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, Санкции, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Коронавирус, Анатолий Шарий, Covid-19.
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