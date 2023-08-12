Именины 13 августа: кого нужно не забыть поздравить с Днем ангела в воскресенье

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 13 августа, в 2023 году отмечается День работников ветеринарной медицины Украины, День строителя, Международный день левшей. Также в этот день свой День ангела празднуют носители сразу двадцати имен.

Женские именины 13 августа

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".

Елизавета, — еврейское имя, которое значит "Бог мой — клятва". 13 августа почитается исповедника Елисавета Румянцева.

Мужские именины 13 августа

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Арсений, — это древнегреческое имя, которое в переводе значит "мужественный", "зрелый". 13 августа почитается епископ Никоцминдский Арсений.

Василий, — это греческое имя, которое значит "царский" или "царственный".

Вениамин, — еврейское имя, которое значит "счастливый сын".

Владимир, — популярное славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — это немецкая версия имени Владимир, которая трактуется как "славный властитель".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 13 августа почитается преподобномученик Дионисий Ватопедский.

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако сейчас это давно уже самостоятельное имя.

Иван, Ян, — оба этих имени имеют одно происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 13 августа церковью чтятся экзарх Иоанн Болгарский и Иоанн Румянцев.

Иосиф, — имя библейского происхождения, которое значит "Бог приумножил". 13 августа почитается Иосиф Аримафейский.

Константин, — это латинское имя, что значит "постоянный" или "стойкий".

Максим, — это латинское имя, которое переводится как "величайший" или "самый большой".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Сергей, — латинское имя, которое значит "высокий", "знатный" или "слуга Божий".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 13 августа почитается преподобный князь Стефан.

Юрий, — это имя появилось как упрощенная форма древнегреческого имени Георгий, которая на сегодня уже давно является самостоятельным именем. 13 августа почитается преподобный Юрий Новицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про простой трюк, как уберечь свое зарядное устройство от поломок, — для этого понадобится пару минут времени и старая ручка.