Іменини 13 серпня: кого треба не забути привітати з Днем ангела у неділю

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 13 серпня, 2023 року відзначається День працівників ветеринарної медицини України, День будівельника, Міжнародний день шульг. Також цього дня свій День ангела святкують носії одразу двадцяти імен.

Жіночі іменини 13 серпня

Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Єлизавета, — єврейське ім’я, яке означає "Бог мій — клятва". 13 серпня вшановується сповідниця Єлисавета Румянцева.

Чоловічі іменини 13 серпня

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Арсеній, — це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "мужній", "зрілий". 13 серпня вшановується єпископ Нікоцміндський Арсеній.

Василь, — це грецьке ім’я, яке означає "царський" або "царський".

Веніамін, — єврейське ім’я, яке означає "щасливий син".

Володимир, — популярне слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".

Вольдемар (Вальдемар), — це німецька версія імені Володимир, яка трактується як "славний володар".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 13 серпня вшановується преподобномученик Діонісій Ватопедський.

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте зараз це давно вже самостійне ім’я.

Іван, Ян, — обидва ці імені мають одне походження і перекладаються як "помилований Богом". 13 серпня церквою вшановуються екзарх Іоан Болгарський та Іоан Румянцев.

Йосип, — ім’я біблійного походження, яке означає "Бог примножив". 13 серпня вшановується Йосип Аримафейський.

Костянтин, — це латинське ім’я, що означає "постійний" або "стійкий".

Максим, — це латинське ім’я, яке перекладається як "найбільший" або "найвеличніший".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Сергій, — латинське ім’я, яке означає "високий", "знатний" або "слуга Божий".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".13 серпня вшановується преподобний князь Стефан.

Юрій, — це ім’я з’явилося як спрощена форма давньогрецького імені Георгій, яка на сьогодні вже давно є самостійним ім’ям. 13 серпня вшановується преподобний Юрій Новицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про простий трюк, як уберегти свій зарядний пристрій від поломок, — для цього знадобиться кілька хвилин часу і стара ручка.