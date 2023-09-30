Іменини 1 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у неділю за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 1 жовтня 2023 року, відзначається День захисників та захисниць України, День українського козацтва, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день кави, Міжнародний день музики, Всесвітній день вегетаріанства.

Також за новим календарем в Україні відзначається Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії. А носії одразу понад десяти імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 1 жовтня

Олександр, — грецьке ім’я, що означає "той, хто захищає".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 1 жовтня вшановується домістик Григорій Афонський.

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 1 жовтня вшановується преподобний Іоанн Кукузель.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської мови і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 1 жовтня вшановується священномученик Михайло Зовійський (Севастійський).

Микола, — це ім’я давньогрецького походження, яке буквально означає "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 1 жовтня вшановується єпископ Петро.

Роман, — за різними версіями це ім’я може перекладатися як "римський", "з Риму", або "сильний", "міцний". 1 жовтня вшановується диякон Роман Сладкоспівець, Константинопольський.

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 1 жовтня вшановується преподобний Сава Вішерський, Новгородський.

Жіночі іменини 1 жовтня

Віра, — це ім’я має старослов’янське походження і означає "істина", "вірування". 1 жовтня вшановується свята мучениця Віра.

Як відомо, з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий календар і 1 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 14 жовтня. А в цей день святкували іменини носії імен Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія.

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