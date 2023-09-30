Именины 1 октября: кого поздравляем с Днем ангела в воскресенье по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресение, 1 октября 2023 года, отмечается День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, Международный день пожилых людей, Международный день кофе, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства.

Также по новому календарю в Украине отмечается Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. А носители сразу более десятка имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 1 октября

Александр, — греческое имя, что значит "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 1 октября почитается доместик Григорий Афонский.

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 1 октября чтится преподобный Иоанн Кукузель.

Михаил, — имя происходит из древнееврейского языка и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 1 октября почитается священномученик Михаил Зовийский (Севастийский).

Николай, — это имя древнегреческого происхождения, которое буквально значит "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 1 октября чтится епископ Петр.

Роман, — по разным версиям это имя может переводиться как "римский", "из Рима", или же "сильный", "крепкий". 1 октября почитается диакон Роман Сладкопевец, Константинопольский.

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 1 октября почитается преподобный Савва Вишерский, Новгородский.

Женские именины 1 октября

Вера, — это имя имеет старославянское происхождение и значит "истина", "верование". 1 октября чествуется святая мученица Вера.

Как известно, с 1 сентября Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 1 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 14 октября. А раньше в этот день праздновали именины носители имен Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про лайфхак, как быстро сварить крупы.