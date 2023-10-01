Іменини 2 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у понеділок за новим календарем

У кожного знайдеться знайомий іменинник цього дня

У понеділок, 2 жовтня, 2023 року відзначається Міжнародний день лікаря, Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день ненасильства, Всесвітній день архітектури, Всесвітній день Хабітат, День тверезості та боротьби з алкоголізмом, День уролога.

Також у цей день за новим календарем вшановується пам’ять священномученика Кипріана, мучениці Юстини та мученика Феоктиста, пам’ять блаженного Андрія. А носії одразу двадцяти імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 2 жовтня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 2 жовтня вшановується Андрій Константинопольський.

Борис, — тюркське ім’я, яке утворене від "барис", що в перекладі з булгарської означає "барс". 2 жовтня вшановується мученик Борис Казанський.

Василь, — це ім’я виникло від грецького "Басиліос", що перекладається як "цар", "царський". 2 жовтня вшановується мученик Василь Казанський.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". 2 жовтня вшановується мученик Георгій Афонський.

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий". 2 жовтня вшановується князь Давид Арагветський.

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єгор, — спочатку це ім’я з’явилося як народна версія імені "Георгій", проте через багато років воно є популярним самостійним ім’ям, хоча церковною формою імені Єгор продовжує залишатися ім’я Георгій.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 2 жовтня вшановується мученик Іоанн Казанський.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 2 жовтня вшановується князь Костянтин Арагветський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 2 жовтня вшановується мученик Михайло Казанський.

Петро, — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "скеля" або "камінь". 2 жовтня вшановується мученик Петро Казанський.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 2 жовтня вшановується мученик Стефан Казанський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 2 жовтня шанується одразу кілька святих із цим ім’ям: мученик Феодор Гавра, мученик Феодор Казанський, воїн Феодор Санаксарський.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось". 2 жовтня вшановується мученик Яків Казанський.

Жіночі іменини 2 жовтня

Олександра, — це досить поширене ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця".

Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". 2 жовтня вшановується свята княгиня Ганна (в чернецтві Єфросинія) Кашинська.

Устинія, Юстина, — це дві форми одного латинського імені, яке походить від слова "justus", що перекладається як "справедлива". 2 жовтня вшановується мучениця Іустина Антіохійська.

Як відомо, нещодавно Православна церква України перейшла на новий календар і 2 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 15 жовтня. А раніше в цей день за старим календарем святкували іменини носії імен Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія.

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