Именины 2 октября: кого поздравляем с Днем ангела в понедельник по новому календарю

У каждого найдется знакомый именинник в этот день

В понедельник, 2 октября, в 2023 году отмечается Международный день врача, Международный день социального педагога, Международный день ненасилия, Всемирный день архитектуры, Всемирный день Хабитат, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, День уролога.

Также в этот день по новому календарю почитается память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, память блаженного Андрея, Христа ради юродивого. А носители сразу двадцати имен в празднуют свой День ангела.

Мужские именины 2 октября

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 2 октября почитается Андрей Константинопольский.

Борис, — древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс". 2 октября чтится мученик Борис Казанский.

Василий, — это имя возникло от греческого "Басилиос", что переводится как "царь", "царский". 2 октября почитается мученик Василий Казанский.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец". 2 октября чтится мученик Георгий Афонский.

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный". 2 октября почитается князь Давид Арагветский.

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Егор, — изначально это имя появилось как народная версия имени "Георгий", однако спустя много лет оно является популярным самостоятельным именем, хотя церковной формой имени Егор продолжает оставаться имя Георгий.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 2 октября чтится мученик Иоанн Казанский.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 2 октября почитается князь Константин Арагветский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 2 октября почитается мученик Михаил Казанский.

Петр, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "скала" или "камень". 2 октября чтится мученик Петр Казанский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 2 октября почитается мученик Стефан Казанский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 2 октября почитается сразу несколько святых с этим именем: мученик Феодор Гавра, мученик Феодор Казанский, воин Феодор Санаксарский.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то". 2 октября чтится мученик Иаков Казанский.

Женские именины 2 октября

Александра, — это довольно распространенное имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница".

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". 2 октября почитается святая княгиня Анна (в иночестве Ефросинья) Кашинская.

Устинья, Юстина, — это две формы одного латинского имени, которое происходит от слова "justus", что переводится как "справедливая". 2 октября почитается мученица Иустина Антиохийская.

Как известно, недавно Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 2 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 15 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.

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