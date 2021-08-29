Головні події тижня: День Незалежності, старт "Кримської платформи" і камбек Вілкула в крісло мера

Традиційний дайджест головних подій тижня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Станом на ранок неділі, 29 серпня, в Україні зафіксували 1906 нових випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу захворіли 134 дитини і 40 медпрацівників.

При цьому, в Україні вже дві області не відповідають "зеленій" зоні епідемічної небезпеки по поширенню COVID-19 — Вінницька і Черкаська.

"Кримська платформа"

Кримська платформа

У понеділок, 23 серпня в Києві пройшов саміт "Кримської платформи", на якому зібралися високопоставлені представники понад 40 країн і міжнародних організацій.

У Росії його проведення сприйняли, як "антиросійський захід" і "надзвичайно недружній жест".

На "інтерес" російської влади до саміту відреагував президент України Володимир Зеленський, який запропонував РФ теж взяти участь в роботі платформи і знайти спільні шляхи для подальшої деокупацію півострова.

Україна отримала обіцяні $ 2,7 млрд від МВФ

МВФ

Міжнародний валютний фонд передав Україні 2,7 мільярдів доларів до Дня незалежності.

День Незалежності

День Незалежності

24 серпня, Україна в ювілейний раз відзначила День незалежності, що ознаменувався цілою низкою урочистих заходів майже в кожному місті країни. Про те, як це проходило в цьому році читайте в матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.

На своїх сторінках в соцмережах українскі селебріті опублікували вітальні пости з фото і відео, в яких відзначають день народження своєї країни.

В.о. мера Кривого Рогу став Вілкул

В.о. мера Кривого Рогу Юрій Вілкул

Після смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова місцеві депутати обрали виконуючим обов’язки градоначальника 71-річного Юрія Вілкула, батька відомого політика Олександра Вілкула, який з 2012 по 2014 рік був віце-прем’єр-міністром України.

У Києві підпалили офіс омбудсмена Людмили Денисової

Підпал офісу омбудсмена на вул. Інститутській в Києві

У Києві 26 серпня о 15:00 в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова". Від вогню постраждали двері і вхідна арка з табличками. Відвідувачі і співробітники залишилися цілі. Нападника затримали на місці.

У Росії розбився бомбардувальник Су-24

Су-24

Під російською Перм’ю розбився бомбардувальник СУ-24. За попередньою інформацією, у літака відмовила техніка, проте пілотам вдалося катапультуватися.

Обстріли Авдіївки

Авдіївка

Під час обстрілів окупантами Авдіївки постраждали десять військовослужбовців ЗСУ. Противник використав великокаліберні міномети і гаубиці.

28 серпня окупанти тринадцять разів порушили домовленості, досягнуті в рамках ТКГ.

Українці здобули 9 медалей в п’ятий день Паралімпіади в Токіо

Паралімпіада

Українські спортсмени в п’ятий день Паралімпійських ігор у Токіо завоювали 9 медалей.

Більш докладно про медальний залік Паралімпіади-2020 року — в матеріалі "Телеграф".

Зеленський зробив Монатика заслуженим артистом України

Монатік

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України співакові і композитору Дмитру Монатіку.

Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед

Роналду

П’ятиразовий володар Золотого м’яча і вже екс-зірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду перейшов в англійський "Манчестер Юнайтед".

У фронтмена "Океану Ельзи" народився первісток

Музикант і політик Святослав Вакарчук

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" З вятослав Вакарчук вперше став батьком — у нього народився син, якого назвали Іваном.

Людина, близька до оточення Вакарчука, додав, що артист зустрічається дівчиною, яка народила йому сина, вже близько року, проте вважає за краще їх відносини не афішувати.

Rammstein і російська поліція

Тілль Ліндеманн

У Росії Тілль Ліндеманн, соліст групи Rammstein, отримав припис від поліції Тверській області. Йому видали його прямо в готелі "Завидово" у зв’язку з планованим концертом.