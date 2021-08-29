Главные события недели: День Независимости, старт "Крымской платформы" и камбэк Вилкула в кресло мэра

Традиционный дайджест главных событий уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине зафиксировали 1906 новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки заболели 134 ребенка и 40 медработников.

При этом, в Украине уже две области не соответствуют "зеленой" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 — Винницкая и Черкасская.

"Крымская платформа"

Крымская платформа

В понедельник, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", на котором собрались высокопоставленные представители более 40 стран и международных организаций.

В России его проведение восприняли, как "антироссийское мероприятие" и "чрезвычайно недружественный жест".

На "интерес" российских властей к саммиту отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, которые предложил РФ тоже поучаствовать в работе платформы и найти совместные пути для дальнейшей деоккупации полуострова.

Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ

МВФ

Международный валютный фонд передал Украине 2,7 миллиардов долларов ко Дню независимости.

День Независимости

День Независимости

24 августа, Украина в юбилейный раз отметила День независимости, что ознаменовалось целым рядом торжественных мероприятий едва ли не в каждом городе страны. О том, как это проходило в этом году читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.

На своих страницах в соцсетях украинские селебрити опубликовали поздравительные посты с фото и видео, в которых отмечают день рождение своей страны.

И.о. мэра Кривого Рога стал Вилкул

И.о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул

После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова местные депутаты избрали исполняющим обязанности градоначальника 71-летнего Юрия Вилкула, отца известного политика Александра Вилкула, который с 2012 по 2014 год был вице-премьер-министром Украины.

В Киеве подожгли офис омбудсмена Людмилы Денисовой

Поджог офиса омбудсмена на ул. Институтской в Киеве

В Киеве 26 августа в 15:00 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова". От огня пострадали двери и входная арка с табличками. Посетители и сотрудники остались целы. Нападавшего задержали на месте.

В России разбился бомбардировщик Су-24

Су-24

Под российской Пермью разбился бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, у самолета отказала техника, однако пилотам удалось катапультироваться.

Обстрелы Авдеевки

Авдеевка

Во время обстрелов оккупантами Авдеевки пострадали восемь военнослужащих ВСУ. Противник использовал крупнокалиберные минометы и гаубицы.

28 августа оккупанты тринадцать раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ.

Украинцы добыли 9 медалей в пятый день Паралимпиады в Токио

Паралимпиада

Украинские спортсмены в пятый день Паралимпийских игр в Токио завоевали 9 медалей.

Более подробно про медальный зачет Паралимпиады-2020 — в материале "Телеграф".

Зеленский сделал Монатика заслуженным артистом Украины

Монатик

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженного артиста Украины певцу и композитору Дмитрию Монатику.

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед

Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча и уже экс-звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

У фронтмена "Океана Эльзы" родился первенец

Музыкант и политик Святослав Вакарчук

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые стал отцом — у него родился сын, которого назвали Иваном.

Человек, близкий к окружению Вакарчука, добавил, что артист встречается девушкой, родившей ему сына, уже около года, однако предпочитает их отношения не афишировать.

Rammstein и российская полиция

Тилль Линдеманн

В России Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, получил предписание от полиции Тверской области. Ему выдали его прямо в отеле "Завидово" в связи с планируемым концертом.