Главные события недели: День Независимости, старт "Крымской платформы" и камбэк Вилкула в кресло мэра
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Традиционный дайджест главных событий уходящей недели.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине зафиксировали 1906 новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки заболели 134 ребенка и 40 медработников.
При этом, в Украине уже две области не соответствуют "зеленой" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 — Винницкая и Черкасская.
"Крымская платформа"
В понедельник, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", на котором собрались высокопоставленные представители более 40 стран и международных организаций.
В России его проведение восприняли, как "антироссийское мероприятие" и "чрезвычайно недружественный жест".
На "интерес" российских властей к саммиту отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, которые предложил РФ тоже поучаствовать в работе платформы и найти совместные пути для дальнейшей деоккупации полуострова.
Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Международный валютный фонд передал Украине 2,7 миллиардов долларов ко Дню независимости.
День Независимости
24 августа, Украина в юбилейный раз отметила День независимости, что ознаменовалось целым рядом торжественных мероприятий едва ли не в каждом городе страны. О том, как это проходило в этом году читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.
На своих страницах в соцсетях украинские селебрити опубликовали поздравительные посты с фото и видео, в которых отмечают день рождение своей страны.
И.о. мэра Кривого Рога стал Вилкул
После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова местные депутаты избрали исполняющим обязанности градоначальника 71-летнего Юрия Вилкула, отца известного политика Александра Вилкула, который с 2012 по 2014 год был вице-премьер-министром Украины.
В Киеве подожгли офис омбудсмена Людмилы Денисовой
В Киеве 26 августа в 15:00 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова". От огня пострадали двери и входная арка с табличками. Посетители и сотрудники остались целы. Нападавшего задержали на месте.
В России разбился бомбардировщик Су-24
Под российской Пермью разбился бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, у самолета отказала техника, однако пилотам удалось катапультироваться.
Обстрелы Авдеевки
Во время обстрелов оккупантами Авдеевки пострадали восемь военнослужащих ВСУ. Противник использовал крупнокалиберные минометы и гаубицы.
28 августа оккупанты тринадцать раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ.
Украинцы добыли 9 медалей в пятый день Паралимпиады в Токио
Украинские спортсмены в пятый день Паралимпийских игр в Токио завоевали 9 медалей.
Более подробно про медальный зачет Паралимпиады-2020 — в материале "Телеграф".
Зеленский сделал Монатика заслуженным артистом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженного артиста Украины певцу и композитору Дмитрию Монатику.
Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед
Пятикратный обладатель Золотого мяча и уже экс-звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Юнайтед".
У фронтмена "Океана Эльзы" родился первенец
Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые стал отцом — у него родился сын, которого назвали Иваном.
Человек, близкий к окружению Вакарчука, добавил, что артист встречается девушкой, родившей ему сына, уже около года, однако предпочитает их отношения не афишировать.
Rammstein и российская полиция
В России Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, получил предписание от полиции Тверской области. Ему выдали его прямо в отеле "Завидово" в связи с планируемым концертом.
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