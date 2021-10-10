Головні події тижня: збій в Facebook, відставка Разумкова, скандал навколо Укрексімбанку

Традиційний дайджест найважливіших подій тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 10 жовтня, в Україні традиційно знизилися показники захворюваності COVID-19, але ситуація все одно залишається тривожною, — особливо в Харкові, Одесі та Дніпрі.

Масштабний збій на 6 годин "вирубав" Facebook і Instagram по всьому світу

Соцмережі

4 жовтня розпочався один з найбільших збоїв у "всесвітній павутині". "Обвал" почався з найпопулярніших соціальних мереж Facebook і Instagram.

Масштабний збій привів до серйозних втрат для всього IT-сектора і конкретних інтернет-гігантів зокрема. Так, за даними біржі Nasdaq, акції багатьох технологічних компаній сильно втратили у вартості. А власник Facebook Марк Цукерберг втратив через це колапсу вже $ 6,6 млрд.

Збою передував витік інформації. В результаті цього зливу секретні файли про внутрішню кухню Facebook потрапили в розпорядження журналістів.

Меру Одеси вручили 5 підозр

Геннадій Труханов

Меру Одеси Геннадію Трухановому вручили 5 підозр у скоєнні злочинів.

Політичні експерти пов’язують підозра меру Одеси бажанням Банкової отримати більше впливу в обласних центрах, але це — не єдина версія

Напад на журналістів "Схем"

Укрексімбанк

Журналістам програми "Схеми", на яких за наказом голови правління напали співробітники державного "Укрексімбанку", вдалося відновити відео, що підтверджують їх слова.

На відновлених кадрах видно, як Євген Мецгер наказує співробітникам служби безпеки відібрати у журналістів камери та видалити всі записи інтерв’ю.

Після цього в Офісі президента не виключили необхідності в жорстких кадрових заходах.

Разумкова відправили у відставку

Спікера ВР Дмитра Разумкова 7 жовтня відправили у відставку

Українські нардепи в четвер, 7 жовтня, проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "За" відставку спікера проголосували 284 нардепи, 74 були проти.

Руслан Стефанчук став новим спікером Верховної Ради. За його призначення проголосували 261 нардеп. Проти були тільки троє. Раніше він обіймав посаду першого віцеспікера.

Ексклюзивні фото із залу парламенту дивіться в матеріалі "Телеграфа".

Смерть нардепа Антона Полякова

Полякову через місяць мало виповнитися 34 роки

У ніч на 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков — йому стало погано в таксі. Розглядаються версії хронічної хвороби або отруєння. Розтин встановив, що причиною смерті стала ішемічна хвороба серця.

Нардепу Віктору Медведчуку оголосили нову підозру

Віктор Медведчук

СБУ оголосила про підозру Віктору Медведчуку в державній зраді та сприяння діяльності терористичної організації. А на доказ надала аудіозаписи розмов про "вугільні справи".

Провал спроби призначити главу САП

САП

У суботу, 9 жовтня, повинна була відбутися зустріч конкурсної комісії, що займається організацією конкурсу для визначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. Однак через неявку деяких її членів призначення на цю посаду знову довелося відкласти.

Арбітр Катерина Монзуль увійде в історію

Катерина Монзуль

Українська жінка-арбітр Катерина Монзуль очолить суддівську бригаду в поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 Андорра — Англія. Примітно, що вперше в історії матч чоловічої збірної Англії буде судити жінка, до того ж українка.

Ф’юрі нокаутував Уайлдера

Ф’юрі — Уайлдер

У ніч на неділю, 10-е жовтня, в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу і бій Тайсона Ф’юрі з Деонтеєм Уайлдером.

Ф’юрі в 11-му раунді нокаутував опонента, здобувши свою 31-ту перемогу в профі.

Windows 11 вже вийшла

Windows 11

Компанія Microsoft оголосила про вихід нової операційної системи Windows 11. При тому сталося це на день раніше озвученої раніше дати.