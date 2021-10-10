Главные события недели: сбой в Facebook, отставка Разумкова, скандал вокруг Укрэксимбанка

Традиционный дайджест важнейших событий уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро воскресенья, 10 октября, в Украине традиционно снизились показатели заболеваемости COVID-19, но ситуация все равно остается тревожной, — особенно в Харькове, Одессе и Днепре.

Масштабный сбой на 6 часов "вырубил" Facebook и Instagram по всему миру

Соцсети

4 октября начался один из крупнейших сбоев во "всемирной паутине". "Обвал" начался с популярнейших социальных сетей Facebook и Instagram.

Масштабный сбой привел к серьезным потерям для всего IT-сектора и конкретных интернет-гигантов в частности. Так, по данным биржи Nasdaq, акции многих технологических компаний сильно потеряли в стоимости. А владелец Facebook Марк Цукерберг потерял из-за этого коллапса уже $6,6 млрд.

Сбою предшествовала утечка информации. В результате этого слива секретные файлы о внутренней кухне Facebook попали в распоряжение журналистов.

Мэру Одессы вручили 5 подозрений

Геннадий Труханов

Мэру Одессы Геннадию Труханову вручили 5 подозрений в совершении преступлений.

Политические эксперты связывают подозрение мэру Одессы желанием Банковой получить больше влияния в областных центрах, но это — не единственная версия

Нападение на журналистов "Схем"

Укрэксимбанк

Журналистам программы "Схемы", на которых по приказу председателя правления напали сотрудники государственного "Укрэксимбанка", удалось восстановить видео, подтверждающие их слова.

На восстановленных кадрах видно, как Евгений Мецгер приказывает сотрудникам службы безопасности отобрать у журналистов камеры и удалить все записи интервью.

После этого в Офисе президента не исключили необходимости в жестких кадровых мерах.

Разумкова отправили в отставку

Спикера ВР Дмитрия Разумкова 7 октября отправили в отставку

Украинские нардепы в четверг, 7 октября, проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. "За" отставку спикера проголосовали 284 нардепа, 74 были против.

Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады. За его назначение проголосовал 261 нардеп. Против были только трое. Ранее он занимал должность первого вице-спикера.

Эксклюзивные фото из зала парламента смотрите в материале "Телеграфа".

Смерть нардепа Антона Полякова

Полякову через месяц должно было исполниться 34 года

В ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков — ему стало плохо в такси. Рассматриваются версии хронической болезни или отравления. Вскрытие установило, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Нардепу Виктору Медведчуку объявили новое подозрение

Виктор Медведчук

СБУ объявила о подозрении Виктору Медведчуку в госизмене и содействии деятельности террористической организации. В доказательство — предоставила аудиозаписи разговоров про "угольные дела".

Провал попытки назначить главу САП

САП

В субботу, 9 октября, должна была состояться встреча конкурсной комиссии, занимающейся организацией конкурса для определения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Однако из-за неявки некоторых её членов назначение на эту должность снова пришлось отложить.

Арбитр Екатерина Монзуль войдет в историю

Екатерина Монзуль

Украинская женщина-арбитр Екатерина Монзуль возглавит судейскую бригаду в поединке отбора на чемпионат мира-2022 Андорра — Англия. Примечательно, что впервые в истории матч мужской сборной Англии будет судить женщина, к тому же, украинка.

Фьюри нокаутировал Уайлдера

Фьюри - Уайлдер

В ночь на воскресенье, 10-е октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса и бой Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри в 11-м раунде нокаутировал оппонента, добыв свою 31-ю победу в профи.

Windows 11 уже вышла

Windows 11

Компания Microsoft объявила о выходе новой операционной системы Windows 11. При том случилось это на день раньше озвученной ранее даты.