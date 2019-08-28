Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде

Новости Украины:СБУ и ГБР наведались в Раду. Бекирв вышел из СИЗО. Советник Трампа по нацбезопасности приехал в Киев. Задержание Богатыревой. Подготовительная депутатская группа провела заседание. Цуренко снялась с US Open. Результаты 1/32 Кубка Украины. Победа Свитолины над Осигве. Анонс мероприятий Национальной оперы. Ожидание презентации Apple. Alyona Alyona в списке номинантов Anchor. ONUKA едет в Китай.

СБУ и ГБР пришли в Раду

Председатель Верховной Рады 8-го созыва, избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Позже в СМИ появилась информация, что правоохранители проводили в Верховной Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада".

Первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Владимир Слышинский заявил, что это он обратился к правоохранителям.

Как затем отметил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, в партии "Слуга народа" не видят технических и юридических возможностей для введения сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде накануне первого заседания парламента нового созыва.

"Касательно вопросов, связанных с введением этой кнопки. Для нас принципиальны две вещи. Первое – эта кнопка должна иметь техническую гарантию. То есть технари, которые ее внедряют, должны дать гарантии, что то, как голосуют, соответствует тому варианту, который на табло. Второе – она должна иметь юридические гарантии, это должно быть прописано в процедуре Регламента Верховной Рады", - уточнил он.

Бекирова выпустили из СИЗО

Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, незаконно обвиняемому в обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

Тем не менее, по мнению адвоката Бекирова Алексея Ладина, изменение меры пресечения является "промежуточной победой".

"Это случилось (освобождение Бекирова из СИЗО) по совокупности факторов и благодаря усилию всех: методичной работе защиты, давлению международного сообщества, вниманию журналистов и правозащитных организаций. Но победа пока промежуточная, будем дальше бороться и работать", – сказал он.

Болтон в Киеве

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приехал в Украину с надеждой провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении посольства.

В комментарии журналистам, Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с "Мотор-Сич".

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк позже обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

Отмечается, что встреча главы украинского государства с советником Трампа запланирована на 28 августа.

Экс-министр здравоохранения вернулась в Украину, её задержали

Экс-министр здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" (Киев – Ред.) передана Нацполиции", - сказано в сообщении.

Как известно, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Заседание Подготовительной депутатской группы

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Кроме того утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.

Во фракции "Европейская солидарность" заявляют, что им досталось меньше всего должностей в руководящих органах парламентских комитетов.

"После "демократического" распределения руководства комитетов "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила 15 должностей, партия "Батькивщина" - 14, партия "Голос", в которой 20 депутатов - 13 должностей, внефракционные - 10, а "ЕС" - 4", - подчеркнула Ирина Геращенко.

Как известно, председателем Верховной Рады IX созыва станет представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков, его первым заместителем - депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

В свою очередь, на заседании Подготовительной группы, депутаты-самовыдвиженцы, которые хотят создать свою депутатскую фракцию в Раде, предлагают на должность вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).

Партия "Европейская солидарность" предложила на эту должность национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

А вот фракция "Батькивщина" снова предложила кандидатуру Елены Кондратюк.

Цуренко снялась с престижного турнира из-за травмы

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сможет продолжить выступать на US Open.

По информации WTA, сороковая ракетка мира и третий номер Украины снялась с турнира из-за травмы правого локтя.

1/32 Кубка Украины

На данной стадии по структуре было запланировано 13 матчей. Однако из-за того, что ФК Арсенал-Киев снялся с розыгрыша турнира после утверждения формата Кубка — было решено перевести на следующую стадию турнира команду, которая слепым жребием выпадет киевскому Арсеналу. Такой командой стал ФК Агробизнес из Волочиска. Потому на данной стадии по факту было сыграно 12 матчей.

Результаты всех поединков можно посмотреть в этой публикации.

Свитолина разобралась с Уитни Осигве на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

В поединке первого круга украинка одолела 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 WTA).

Обзор матча можно посмотреть здесь.

Национальная опера Украины анонсировала спектакли на сентябрь

Национальная опера Украины 1 сентября торжественно откроет 152-й театральный сезон гала-концертом, в котором собраны лучшие фрагменты из опер и балетов.

"Мощным вступительным аккордом нового 152-го театрального сезона станет гала-концерт, в программе которого собраны лучшие фрагменты из наиболее знаковых постановок - опер, балетов в исполнении солистов театра с участием Симфонического оркестра и хора Национальной оперы", - говорится в сообщении.

Осенняя презентация Apple: что представят и где смотреть

Apple показывает свои новые продукты в начале осени. И хотя, пока официально дату не объявили, есть все основания полагать, что это будет 9 - 15 сентября. Именно в один из этих дней купертиновцы продемонстрируют миру свой iPhone XI, а, возможно, и не только его.

Не исключено, что купертиновцы могут порадовать пользователей еще рядом гаджетов.

Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии Anchor

Как говорится на официальном сайте Anchor, Алена Савраненко популяризирует государственный язык, ведь поет исключительно на украинском.

Кроме этого, молодая артистка не хочет показывать гламур, демонстрируя образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте. Поэтому, по словам представителей музыкальной премии, Alyona Alyona – украинская королева улицы.

Anchor – международная музыкальная премия, которая вручается на Reeperbahn Festival в немецком Гамбурге. Впервые награждение состоялось осенью 2016 года. С тех пор специальный совет избирает 6 номинантов со всего мира, а экспертное жюри впоследствии определяет победителей.

ONUKA отправится в тур по Поднебесной

Впервые в истории популярной группы ONUKA артисты отправляются с гастролями в Китай.