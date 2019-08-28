Скачать
Среда, 28.08.2019
Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде
Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде

Смотрите фото (4)
Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде
07:24 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СБУ и ГБР наведались в Раду. Бекирв вышел из СИЗО. Советник Трампа по нацбезопасности приехал в Киев. Задержание Богатыревой. Подготовительная депутатская группа провела заседание. Цуренко снялась с US Open. Результаты 1/32 Кубка Украины. Победа Свитолины над Осигве. Анонс мероприятий Национальной оперы. Ожидание презентации Apple. Alyona Alyona в списке номинантов Anchor. ONUKA едет в Китай.

СБУ и ГБР пришли в Раду 

Председатель Верховной Рады 8-го созыва, избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Позже в СМИ появилась информация, что правоохранители проводили в Верховной Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада".

"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020

Первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Владимир Слышинский заявил, что это он обратился к правоохранителям

Как затем отметил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, в партии "Слуга народа" не видят технических и юридических возможностей для введения сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде накануне первого заседания парламента нового созыва.

"Никакого прорыва": Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского

"Касательно вопросов, связанных с введением этой кнопки. Для нас принципиальны две вещи. Первое – эта кнопка должна иметь техническую гарантию. То есть технари, которые ее внедряют, должны дать гарантии, что то, как голосуют, соответствует тому варианту, который на табло. Второе – она должна иметь юридические гарантии, это должно быть прописано в процедуре Регламента Верховной Рады", - уточнил он. 

Бекирова выпустили из СИЗО 

 Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, незаконно обвиняемому в обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

Тем не менее, по мнению адвоката Бекирова Алексея Ладина, изменение меры пресечения является "промежуточной победой".

"Это случилось (освобождение Бекирова из СИЗО) по совокупности факторов и благодаря усилию всех: методичной работе защиты, давлению международного сообщества, вниманию журналистов и правозащитных организаций. Но победа пока промежуточная, будем дальше бороться и работать", – сказал он.

Болтон в Киеве 

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приехал в Украину с надеждой провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении посольства.

В комментарии журналистам, Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с "Мотор-Сич".

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк позже обсудил с Болтоном вопросы  сотрудничества в сфере безопасности.

Отмечается, что встреча главы украинского государства с советником Трампа запланирована на 28 августа.

Экс-министр здравоохранения вернулась в Украину, её задержали

Экс-министр здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" (Киев – Ред.) передана Нацполиции", - сказано в сообщении.

Как известно, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Заседание Подготовительной депутатской группы

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Кроме того утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.

Во фракции "Европейская солидарность" заявляют, что им досталось меньше всего должностей в руководящих органах парламентских комитетов.

"После "демократического" распределения руководства комитетов "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила 15 должностей, партия "Батькивщина" - 14, партия "Голос", в которой 20 депутатов - 13 должностей, внефракционные - 10, а "ЕС" - 4", - подчеркнула Ирина Геращенко. 

Тука о комитете по вопросам оккупированных территорий: Лучше его не создавать, чем отдать Медведчуку

Как известно, председателем Верховной Рады IX созыва станет представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков, его первым заместителем - депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

В свою очередь, на заседании Подготовительной группы, депутаты-самовыдвиженцы, которые хотят создать свою депутатскую фракцию в Раде, предлагают на должность вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).

Партия "Европейская солидарность" предложила на эту должность национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

А вот фракция "Батькивщина" снова предложила кандидатуру Елены Кондратюк. 

Цуренко снялась с престижного турнира из-за травмы

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сможет продолжить выступать на US Open.

По информации WTA, сороковая ракетка мира и третий номер Украины снялась с турнира из-за травмы правого локтя.

1/32 Кубка Украины 

На данной стадии по структуре было запланировано 13 матчей. Однако из-за того, что ФК Арсенал-Киев снялся с розыгрыша турнира после утверждения формата Кубка — было решено перевести на следующую стадию турнира команду, которая слепым жребием выпадет киевскому Арсеналу. Такой командой стал ФК Агробизнес из Волочиска. Потому на данной стадии по факту было сыграно 12 матчей.

Результаты всех поединков можно посмотреть в этой публикации.

Свитолина разобралась с Уитни Осигве на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

В поединке первого круга украинка одолела 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 WTA).

Обзор матча можно посмотреть здесь

Национальная опера Украины анонсировала спектакли на сентябрь

Национальная опера Украины 1 сентября торжественно откроет 152-й театральный сезон гала-концертом, в котором собраны лучшие фрагменты из опер и балетов.

"Мощным вступительным аккордом нового 152-го театрального сезона станет гала-концерт, в программе которого собраны лучшие фрагменты из наиболее знаковых постановок - опер, балетов в исполнении солистов театра с участием Симфонического оркестра и хора Национальной оперы", - говорится в сообщении.

Осенняя презентация Apple: что представят и где смотреть

Apple показывает свои новые продукты в начале осени. И хотя, пока официально дату не объявили, есть все основания полагать, что это будет 9 - 15 сентября. Именно в один из этих дней купертиновцы продемонстрируют миру свой iPhone XI, а, возможно, и не только его.

Не исключено, что купертиновцы могут порадовать пользователей еще рядом гаджетов.

Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии Anchor

Как говорится на официальном сайте Anchor, Алена Савраненко популяризирует государственный язык, ведь поет исключительно на украинском.

Кроме этого, молодая артистка не хочет показывать гламур, демонстрируя образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте. Поэтому, по словам представителей музыкальной премии, Alyona Alyona – украинская королева улицы.

Anchor – международная музыкальная премия, которая вручается на Reeperbahn Festival в немецком Гамбурге. Впервые награждение состоялось осенью 2016 года. С тех пор специальный совет избирает 6 номинантов со всего мира, а экспертное жюри впоследствии определяет победителей.

ONUKA отправится в тур по Поднебесной

Впервые в истории популярной группы ONUKA артисты отправляются с гастролями в Китай.

В сети солистка коллектива Ната Жижченко назвала даты выступлений.

Тур коллектива организован при поддержке Посольства Украины в Китае. До этого ONUKA презентовали свой альбом MOZAИКА в странах Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, Apple, Элина Свитолина, Леся Цуренко, US Open, Кубок Украины, Раиса Богатырева, ГБР, Андрей Парубий, Александр Данилюк, Джон Болтон, Оккупированный Крым, Подготовительная группа, Национальная опера, ONUKA, Эдем Бекиров, Alyona Alyona.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
02 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
03 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
04 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
05 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь