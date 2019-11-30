Итоги дня 29 ноября: обращение Зеленского к прокурорам и газовые переговоры с РФ

1 Владимир Зеленский подписал закон, вводящий новую шкалу воинских званий в ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами.

2 В Лондоне произошел теракт Мужчина, вооруженный ножами, напал на пешеходов на Лондонском мосту. Ранения получили не менее пяти человек, двое из которых скончались. Полиция ликвидировала преступника. Инцидент квалифицировали как теракт. В совершении теракта подозревается ранее судимый исламист 28-летний Усман Хан.

5 Юнкер уходит с поста главы Еврокомиссии Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по завершении своего пятилетнего мандата уходит "в никуда" и не займет новую должность во властных структурах ни в ЕС, ни в Люксембурге, в котором он с 1995 по 2013 годы являлся главой правительства.

8 Регистрация брака у нотариуса: Минюст анонсировало реформу в сфере юстиции Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что вскоре нотариусам могут дать добро на регистрацию и браков и разводов. Об этом он рассказал на презентации "To do list" изменений, в рамках реформирования сферы юстиции, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

11 Данилюк оценил влияние Коломойского на ситуацию в Украине Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается, убежден бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Об этом Данилюк заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине.

15 Украина и РФ согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.Отмечается, что квоты были согласованы в рамках заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, что произошло 13 ноября в Бердянске.

16 Лидеры Динамо попали в сборную тура Лиги Европы УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-служба организации. В команду недели попали сразу два футболиста киевского Динамо - полузащитники Беньямин Вербич и Виктор Цыганков. Игроки отметились забитыми мячами в матче 5-го тура ЛЕ против шведского Мальме (3:4).

17 Таблица коэффициентов УЕФА: черная пятница для Украины На этой неделе украинские команды сыграли в еврокубках: Шахтер в Лиге чемпионов сыграл 1:1 с Манчестер Сити, в Лиге Европы Динамо уступило Мальме 4:3, Александрия - Вольфсбургу 0:1. Интересно, что украинские клубы не выигрывают в еврокубках уже 11 матчей подряд.

18 Определен лучший игрок Серии А в ноябре Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан признан лучшим игроков Серии А в ноябре месяце. Наингголан заявил на этой неделе о желании доказать, что "Интер" ошибался по поводу него. Теперь бельгиец признан в итальянской лиге лучшим.

19 Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка В 2019 году конкурс проходил с 23 по 30 ноября в столице Филиппин Маниле. 33-летняя уроженка Львова Анна Гаврилив сообщила столь радостную новость на своей странице в Фейсбук.

20 Группа KAZKA презентовала новый трек Стремительно набравшая популярность украинская группа KAZKA готовится к выпуску второго студийного альбома под названием "NIRVANA", релиз которого состоится в конце декабря. Сегодня, 29 ноября в полночь на официальном You-Tube-канале группы состоялась премьера новой песни из альбома - "Палала". За пол дня трек набрал больше 20 тис. просмотров.

21 Почему разрушился лунный зонд "Викрам" 7 сентября посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Если бы операция прошла успешно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей на Луну неповрежденный космический корабль.