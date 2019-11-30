Итоги дня 29 ноября: обращение Зеленского к прокурорам и газовые переговоры с РФ

Владимир Зеленский подписал закон, вводящий новую шкалу воинских званий в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами.
В Лондоне произошел теракт
Мужчина, вооруженный ножами, напал на пешеходов на Лондонском мосту. Ранения получили не менее пяти человек, двое из которых скончались. Полиция ликвидировала преступника. Инцидент квалифицировали как теракт. В совершении теракта подозревается ранее судимый исламист 28-летний Усман Хан.
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами долга в $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.
Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
Владимир Зеленский пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в "громких новостях".
Юнкер уходит с поста главы Еврокомиссии
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по завершении своего пятилетнего мандата уходит "в никуда" и не займет новую должность во властных структурах ни в ЕС, ни в Люксембурге, в котором он с 1995 по 2013 годы являлся главой правительства.
В Кремле не верят в "нормандский саммит"
В Кремле призывают не завышать ожидания от встречи глав государств "нормандского формата". Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, в Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогут в Париже в рамках встречи в "нормандском формате" обсудить вопрос газового сотрудничества.
"Нормандский формат": в Германии допускают, что Зеленский окажется в ситуации "один против трех"
На встрече в "нормандском формате" 9 декабря в Париже Президент Украины может оказаться в ситуации, когда ему придется противостоять не только Путину, но и западным партнерам.
Регистрация брака у нотариуса: Минюст анонсировало реформу в сфере юстиции
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что вскоре нотариусам могут дать добро на регистрацию и браков и разводов. Об этом он рассказал на презентации "To do list" изменений, в рамках реформирования сферы юстиции, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Никаких мокрых печатей: Дубилет предлагает оцифровывать квитанции и чеки
В Украине запустят сервис, благодаря которому необходимость в предъявлении квитанции об оплате в официальных учреждениях отпадет.
Ремонт украинских дорог: Гончарук призывает изменить руководство "Укравтодора"
Через 3−5 лет в Украине появляются качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Право на владу".
Данилюк оценил влияние Коломойского на ситуацию в Украине
Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается, убежден бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Об этом Данилюк заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине.
Милованов похвастался рекордными показателями
В Украине с площади 15 млн га собрано 74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур, и это рекордные показатели урожая. Кроме того, Тимофей Милованов назвал ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет.
В МОН усовершенствуют механизм сертификации
Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что первые зарегистрировавшиеся 705 педагогов из 857 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию, сообщила, сообщила пресс-служба Минобразования.
Денисова: Шумков жалуется на ухудшение здоровья
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что в Российской Федерации заявили о предоставлении медицинской помощи незаконно осужденному в РФ украинскому солдату Александру Шумкову, но украинец жалуется на головные боли и мышечные судороги.
Украина и РФ согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море
Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.Отмечается, что квоты были согласованы в рамках заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, что произошло 13 ноября в Бердянске.
Лидеры Динамо попали в сборную тура Лиги Европы
УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-служба организации. В команду недели попали сразу два футболиста киевского Динамо - полузащитники Беньямин Вербич и Виктор Цыганков. Игроки отметились забитыми мячами в матче 5-го тура ЛЕ против шведского Мальме (3:4).
Таблица коэффициентов УЕФА: черная пятница для Украины
На этой неделе украинские команды сыграли в еврокубках: Шахтер в Лиге чемпионов сыграл 1:1 с Манчестер Сити, в Лиге Европы Динамо уступило Мальме 4:3, Александрия - Вольфсбургу 0:1. Интересно, что украинские клубы не выигрывают в еврокубках уже 11 матчей подряд.
Определен лучший игрок Серии А в ноябре
Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан признан лучшим игроков Серии А в ноябре месяце. Наингголан заявил на этой неделе о желании доказать, что "Интер" ошибался по поводу него. Теперь бельгиец признан в итальянской лиге лучшим.
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка
В 2019 году конкурс проходил с 23 по 30 ноября в столице Филиппин Маниле. 33-летняя уроженка Львова Анна Гаврилив сообщила столь радостную новость на своей странице в Фейсбук.
Группа KAZKA презентовала новый трек
Стремительно набравшая популярность украинская группа KAZKA готовится к выпуску второго студийного альбома под названием "NIRVANA", релиз которого состоится в конце декабря. Сегодня, 29 ноября в полночь на официальном You-Tube-канале группы состоялась премьера новой песни из альбома - "Палала". За пол дня трек набрал больше 20 тис. просмотров.
Почему разрушился лунный зонд "Викрам"
7 сентября посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Если бы операция прошла успешно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей на Луну неповрежденный космический корабль.
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)
В сети появился бэкстейдж романтическо-фантазийного фильма "Віддана" режиссера Кристины Сиволап, который выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.