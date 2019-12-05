Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции

В центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании, в котором находятся учебные заведения.
В 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара 17-летняя студентка скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Зеленский встретился с премьером Швеции.
Во время совместной пресс-конференции в Киеве премьер-министр Королевства Швеция Стефан Лёвен заявил, что его страна на Совете ЕС поддержит продление санкций против России.
Также Лёвен рассказал, что нужно для построения в Украине настоящего европейского государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными.
Также Зеленский рассказал, как должны пройти выборы в ОРДЛО.
В декларации стран НАТО указаны основные угрозы для евроатлантической безопасности. Среди них терроризм и Россия.
Агрессивные действия Российской Федерации являются угрозой евроатлантической безопасности. Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств - членов НАТО, принятой на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.
В декларации указано, что участники Североатлантического альянса будут взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе.
Также НАТО подтверждает приверженность политике открытых дверей для будущего членства новых стран, которые будут стремиться стать членами Альянса.
Топ-менеджер "Нафтогаза" предлагает "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору для снижения тарифа на транзит.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться к украинскому регулятору (НКРЭКУ) с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС Украины.
Гончарук рассказал о программе доступных кредитов для предпринимателей.
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года.
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону.
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Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) огласила список самых памятных в истории боев в супертяжелом весе, проведенных под эгидой организации.
В число наиболее памятных по версии WBC вошли три боя с участием легендарного украинского боксера, “вечного” чемпиона мира, мэра Киева Виталия Кличко.
Холифилд рассказал о разнице между хевивейтом и крузервейтом.
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Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
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