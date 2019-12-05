Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции

4 Топ-менеджер "Нафтогаза" предлагает "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору для снижения тарифа на транзит. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться к украинскому регулятору (НКРЭКУ) с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС Украины.

5 Гончарук рассказал о программе доступных кредитов для предпринимателей. Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года.

6 Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второе и третье места также заняли французы — Симон Детьё и Кентен Фийон Майе.

7 Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) огласила список самых памятных в истории боев в супертяжелом весе, проведенных под эгидой организации. В число наиболее памятных по версии WBC вошли три боя с участием легендарного украинского боксера, “вечного” чемпиона мира, мэра Киева Виталия Кличко.

8 Холифилд рассказал о разнице между хевивейтом и крузервейтом. Экс-абсолютный обладатель титула чемпиона мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд высказался касательно украинского боксера Алексндра Усика, который недавно перебрался из крузервейта в хевивейт.

9 Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки турнира Лига наций-2020/21. Сама жеребьевка пройдет 3-го марта 2020 года, а пока стали известны корзины и потенциальные соперники.

10 Рита Ора закрутила роман с младшим на 6 лет сыном голливудского актера. Популярная британская певица Рита Ора завела новые отношения. Звезда закрутила роман с молодым парнем, который оказался сыном голливудского актера Джуда Лоу.

11 Брэд Питт рассказал, как разрыв с Анджелиной Джоли изменил его жизнь. У актера Брэда Питта и его бывшей возлюбленной Анджелины Джоли был один из самых сложных разводов в истории Голливуда. И хоть пара завершила отношения серией резонансных новостей, знаменитый красавец все же не жалеет, что был в браке со своенравной актрисой.