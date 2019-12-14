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Суббота, 14.12.2019
Итоги дня 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета и прогноз Кабмина по курсу доллара
Итоги дня 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета и прогноз Кабмина по курсу доллара
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Итоги дня 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета и прогноз Кабмина по курсу доллара

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Итоги дня 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета и прогноз Кабмина по курсу доллара
07:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Состоялся суд по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен. "Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров. Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос. Роман "Доця" о начале войны на Донбассе стал Книгой года BBC-2019

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Верховная Рада, Газ, НБУ, Украина, Газпром, ЕС, Инфляция, Еврокомиссия, Россия, Нафтогаз, Санкции, Полиция, МВД, Кабмин, Вена, Газовые переговоры, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Рост цен, Курс валют, Курс доллара, Павел Шеремет, Илья Кива, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Дарья Снигур, Александр Дубинский, Яна Дугарь.
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