Итоги дня 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета и прогноз Кабмина по курсу доллара

2 В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен В начале 2020 года возможно временное ослабление гривны, из-за которого может ускориться инфляция.

3 "Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" продолжают вести переговоры касательно транзита газа через территорию Украины. Очередной раунд переговоров проходит сегодня, 13 декабря, в Вене.

4 ЕС продлил санкции против РФ Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

5 В комитете ВР определились с санкционным списком за ноябрь 2019 года Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату.

6 В Еврокомиссии дали совет Украине В Еврокомиссии говорят о прогрессе Украины на пути реформ, но при этом отмечают ее слабые стороны.

7 Маркарова считает, что у Украины есть все шансы для роста экономики на 5-7% Для роста ВВП Украины на 5-7% в год необходима судебная реформа, реформа правоохранительных органов, демонополизация экономики, а также успешная приватизация и стремительное развитие инфраструктуры.

8 Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия.

9 Зеленский созвал рабочую группу по Иловайской и Дебальцевской операции В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе.

10 Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос Дарья Снигур смогла обыграть опытную оппонентку и вышла в финал турнира в Дубаи.

11 Ливерпуль продлил контракт с Клоппом Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил соглашение с клубом до 2024 года.

12 Маркевич отказался возглавить клуб Первой лиги 68-летний наставник после долгих раздумий отказался от предложения лидера Первой лиги.

13 Неймар подаст в суд на Барселону Звезда ПСЖ Неймар вновь подаст иск против своего бывшего клуба Барселоны.

14 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера Тренер Тедди Атлас считает, что Энтони Джошуа не сможет победить Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

15 Роман "Доця" о начале войны на Донбассе стал Книгой года BBC-2019 Победителем литературного конкурса "Книга года BBC" за 2019 год стал роман "Доця" писательницы Тамары Гориха Зерня. Имена лауреатов объявили 13 декабря в киевском Мыстецьком арсенале.

16 Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода Елена Войченко все же не сдержалась и приоткрыла завесу на подробности семейной жизни.

17 Группа Бумбокс выпустила вторую часть альбома "Таємний код: Рубікон" В пятницу, 13 декабря, через три месяца и один день после релиза первой части "Таємний код", группа "Бумбокс" презентовала "Рубикон" - вторую и заключительную часть альбома "Таємний код: Рубікон".

18 Скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова В возрасте 60 лет умерла актриса Екатерина Дурова