Итоги дня 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета и прогноз Кабмина по курсу доллара

Суд по делу об убийстве Шеремета
Судебное заседание по избранию меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходило в Печерском районном суде Киева в открытом режиме.
Суд избрал для подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.
После этого судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк заявил, что берет самоотвод по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Также следствие назвало предполагаемого организатора убийства журналиста Павла Шеремета.
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