Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на опубликованные аудиозаписи якобы его разговора с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что против команды президента и правительства работает много людей.
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что на распространенных в социальных сетях аудиозаписях, якобы с совещания с участием главы правительства Алексея Гончарука, не ее голос.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где предположительно были сделаны записи переговоров премьер-министра Алексея Гончарука обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной.
Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" обратилась к Службе безопасности Украины с требованием провести исследование аудиозаписей.
Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что скандал с записями разговора якобы Премьер-министра Алексея Гончарука раздувают "абсолютно неукраинские силы" по написанному за пределами Украины сценарию.
Украина в ТКГ призывает СММ ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске в четверг заявила о необходимости проведения представителями СММ ОБСЕ повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.
Украинская сторона в Минске также предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках на Донбассе.
Нацполиция открыла дела по возможной слежке за Йованович, а Аваков предложил США присоединиться к расследованию.
В МВД Украины заявляют, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможном незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.
В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в сбитом самолете украинцев, их планируют передать до 19 января.
Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в результате крушения в Иране лайнера Boeing 737, украинцев.
Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, сбивших самолет компании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана.
Один военнослужащий ВСУ погиб в результате обстрела боевиков на Донбассе.
Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг.
Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. За такое решение проголосовал 381 депутат, 41-воздержался.
В четверг, 16 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка.
Украинские биатлонисты выдали лучшую мужскую гонку сезона. Сразу четверо подопечных Юрая Санитры закрыли все мишени. Артем Прима и Дмитрий Пидручный к идеальной стрельбе добавили приличную скорость, благодаря чему заняли места десятке сильнейших.
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля
Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк приложился к победе своей команды над Бостон Селтикс в регулярном чемпионате.
Стаховский не смог пробиться в финал квалификации Australian Open.
Украинец Сергей Стаховский досрочно зачехлил ракетку в квалификации первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.
Надаль и Осака претендуют на награду Laureus «Спортсмен года».
Теннисисты Рафаэль Надаль и Наоми Осака вошли в список претендентов на награду Laureus World Sports Awards «Спортсмен года».
54-летняя украинская журналистка Алла Мазур в начале ноября сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Она обнародовала свое заболевание для того, чтобы в очередной раз напомнить людям о необходимости внимательно относиться к себе и своему здоровью. 16 января, на страницах социальных сетей телеведущая дала несколько советов, как отыскать в себе силы и начать бороться.
Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт
Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет в этом году с 2 по 12 сентября.
Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус
Луселия Сантос рассказала о съемках сериала, своих бьюти-секретах и впечатлениях от Украины.
Британский актер припомнил, как журналисты преследовали принцессу Диану.
В эфире радиошоу Энди Коэна Хью Грант поддержал решение принца отойти от обязанностей члена королевской семьи.
Канал HBO сообщил, когда ждать приквел "Дом драконов" о Таргариенах.
В рамках очередного съезда Ассоциации телевизионных критиков программный директор телеканала HBO Кейси Блойс дал интервью Deadline, в котором поведал, что сериал-приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона" должен выйти в эфир в 2022 году. При этом Блойс оговорился, что о более точной дате говорить пока слишком рано.