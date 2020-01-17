Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович

1 Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на опубликованные аудиозаписи якобы его разговора с коллегами по правительству и руководством Нацбанка. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что против команды президента и правительства работает много людей. Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что на распространенных в социальных сетях аудиозаписях, якобы с совещания с участием главы правительства Алексея Гончарука, не ее голос. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где предположительно были сделаны записи переговоров премьер-министра Алексея Гончарука обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной. Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" обратилась к Службе безопасности Украины с требованием провести исследование аудиозаписей. Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что скандал с записями разговора якобы Премьер-министра Алексея Гончарука раздувают "абсолютно неукраинские силы" по написанному за пределами Украины сценарию.

2 Украина в ТКГ призывает СММ ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске в четверг заявила о необходимости проведения представителями СММ ОБСЕ повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения. Украинская сторона в Минске также предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках на Донбассе.

3 Нацполиция открыла дела по возможной слежке за Йованович, а Аваков предложил США присоединиться к расследованию. В МВД Украины заявляют, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможном незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

4 В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в сбитом самолете украинцев, их планируют передать до 19 января. Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в результате крушения в Иране лайнера Boeing 737, украинцев. Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, сбивших самолет компании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана.

5 Один военнослужащий ВСУ погиб в результате обстрела боевиков на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг.

6 Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. За такое решение проголосовал 381 депутат, 41-воздержался.

7 В четверг, 16 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка. Украинские биатлонисты выдали лучшую мужскую гонку сезона. Сразу четверо подопечных Юрая Санитры закрыли все мишени. Артем Прима и Дмитрий Пидручный к идеальной стрельбе добавили приличную скорость, благодаря чему заняли места десятке сильнейших.

8 Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк приложился к победе своей команды над Бостон Селтикс в регулярном чемпионате.

9 Стаховский не смог пробиться в финал квалификации Australian Open. Украинец Сергей Стаховский досрочно зачехлил ракетку в квалификации первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

10 Надаль и Осака претендуют на награду Laureus «Спортсмен года». Теннисисты Рафаэль Надаль и Наоми Осака вошли в список претендентов на награду Laureus World Sports Awards «Спортсмен года».

11 54-летняя украинская журналистка Алла Мазур в начале ноября сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Она обнародовала свое заболевание для того, чтобы в очередной раз напомнить людям о необходимости внимательно относиться к себе и своему здоровью. 16 января, на страницах социальных сетей телеведущая дала несколько советов, как отыскать в себе силы и начать бороться.

12 Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет в этом году с 2 по 12 сентября.

13 Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус Луселия Сантос рассказала о съемках сериала, своих бьюти-секретах и впечатлениях от Украины.

14 Британский актер припомнил, как журналисты преследовали принцессу Диану. В эфире радиошоу Энди Коэна Хью Грант поддержал решение принца отойти от обязанностей члена королевской семьи.