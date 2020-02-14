Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО

МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе , но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

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Загороднюк в НАТО

Министр обороны Украины в штаб-квартире считает, что присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении сотрудничества с НАТО.

Власти США заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Брюсселе.

Андрей Загороднюк и его канадский коллега Харджит Сингх Сейджжан определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества.

Министры обороны стран-членов НАТО вновь подтвердили приверженность альянса территориальной целостности и суверенитету Украины и заверили своего коллегу Андрея Загороднюка в неизменной политической и практической поддержке.

Андрей Загороднюк обсудил с генеральным менеджером Агентства НАТО первые закупки ведомства.

Министр обороны Украины поучаствовал в заседании НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Андрей Загороднюк заявляет, что решение НАТО в отношении того, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРВ, Enhanced Opportunities Programme, EOP) может быть принято в октябре нынешнего года.