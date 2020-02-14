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Пятница, 14.02.2020
Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО
Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО
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Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО

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Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО
07:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В МВФ прокомментировали ход сотрудничества с Украиной. Министр обороны Украины продолжает поездку в НАТО. Зеленский совершил изменения в составе СНБО. Первая ракетка Украины вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине. "Джокер" попал в список номинантов "Золотой малины 2020" другие события 13 февраля.

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НБУ, Украина, МВФ, НАТО, Нацбанк, Элина Свитолина, Кабмин, СНБО, Счетная палата, ГБР, Владимир Зеленский, Дмитрий Дубилет, Андрей Ермак, Андрей Загороднюк.
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