Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО

Украина и МВФ
МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.
Загороднюк в НАТО
Министр обороны Украины в штаб-квартире считает, что присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении сотрудничества с НАТО.
Власти США заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Брюсселе.
Андрей Загороднюк и его канадский коллега Харджит Сингх Сейджжан определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества.
Министры обороны стран-членов НАТО вновь подтвердили приверженность альянса территориальной целостности и суверенитету Украины и заверили своего коллегу Андрея Загороднюка в неизменной политической и практической поддержке.
Андрей Загороднюк обсудил с генеральным менеджером Агентства НАТО первые закупки ведомства.
Министр обороны Украины поучаствовал в заседании НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.
Андрей Загороднюк заявляет, что решение НАТО в отношении того, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРВ, Enhanced Opportunities Programme, EOP) может быть принято в октябре нынешнего года.
Состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Новый глава Сумской ОГА
Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.
Премия ученым
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лауреатами президентской премии для молодых ученых за 2019 год и отметил их государственными премиями.
Количество населения на оккупированных территориях
Министр Кабинет министров Дмитрий Дубилет знает, как можно оценить численность населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Лидер доверия
Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером доверия среди украинцев, а рейтинг политических сил продолжает возглавлять партия "Слуга народа".
Сверхприбыль банков
По предварительным данным украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
Аудит ГБР
Глава Счетной палаты Украины заявил о намерении провести проверку в ГБР в ближайшее время.
Победа первой ракетки
Элина Свитолина победила австралийку Сторм Сандерс и вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине.
Возвращение Маркевича-старшего
Бывший тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич будет периодически помогать своему сыну Остапу Маркевичу в одесском Черноморце.
Переход Зийеха
Аякс и Челси согласовали переход полузащитника Хаким Зийеха, о чем амстердамский клуб сообщил на официальном сайте.
Победа Цуренко
Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира ITF в египетском Каире.
Холостяк 2020
Первый видеотизер проекта "Холостяк" 10 сезон появился на телеканале "СТБ" 21 января.
Золотая малина 2020
Главной неожиданностью в связи с "Золотой малиной" по итогам 2019 года стало включение в список номинантов триумфального "Джокера".
Sony World Photography Awards 2020
Премия Sony World Photography Awards опубликовала шорт-лист фотографий, которые в этом году борются за звание лучшей.
Продолжение "Городских легенд"
Киностудия Screen Gems намерена снять новую версию популярного в прошлом молодежного слэшера под названием "Городские легенды".
Продолжение культового фильма
Студия Walt Disney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".