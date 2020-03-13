Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо

Карантин в Украине
С четверга, 12 марта, в Украине вступил в силу карантин, введенный правительством Дениса Шмыгаля из-за мировой пандемии коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19.
Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года.
Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом Министерство здравоохранения рекомендует украинцам доказательные методы профилактики, в которые не входит алкоголь.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабикт обсудили активизацию сотрудничества относительно противодействия распространению коронавируса COVID-19 в Украине.
Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за два месяца так и не смогла как следует подготовиться к ней, заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.
Нападение на Сивохо
Сегодня в Киеве произошли стычки во время презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре Парковый, в результате советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ударили в спину.
Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации советника секретаря Совета безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергея Сивохо.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что один из 11-ти его советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.
Политическая партия "Национальный корпус" направила в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергеем Сивохо.
Новые назначения
Кабинет министров назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра финансов, Юрия Гелетия – заместителем министра по банковскому и международному блоку, сообщил журналистам министр финансов Игорь Уманский.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Реформы СБУ
В СБУ отметили, что новый закон позволит спецслужбе перейти на качественный уровень в работе.
Новая программа МВФ
Новое правительство Украины подтвердило основные параметры новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ), зафиксированные в декабре прошлого года на уровне staff level agreement, и надеется на ее открытие до мая этого года, сообщил министр финансов Игорь Уманский.
Учетная ставка НБУ
Национальный банк Украины принял решение с 13 марта 2020 года снизить учетную ставку до 10%.
Коронавирус vs спорт
УЕФА может перенести Евро-2020 на следующий год.
Баскетбольный сезон в Украине завершается досрочно из-за коронавируса.
Защитник Ювентуса Даниеле Ругани заболел коронавирусом. На данный момент футболист находится под карантином.
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей.
Вслед за Ювентусом, объявившим карантин из-за заражения защитника Даниэле Ругани коронавирусом, и Миланом, аналогичное решение принял Интер.
Заключительный этап Кубка мира по биатлону не состоится в норвежском Холменколлене в связи с эпидемией коронавируса.
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде.
Мужской спринт в Контиолахти
Нервный восьмой этап Кубка мира стартовал в Финляндии.
Том Хэнкс "подхватил" коронавирус
Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.
Будет ли Евровидение-2020
Организаторы песенного конкурса дали окончательный ответ.
Новинки от Redmi
Компания Xiaomi провела в Индии мероприятие, на котором представила серию недорогих смартфонов Redmi Note 9.
Страна темного неба
В Ниуэ официально перестали освещать улицы по ночам в рамках борьбы с неестественным световым загрязнением.