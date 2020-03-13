Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо

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Карантин в Украине

С четверга, 12 марта, в Украине вступил в силу карантин, введенный правительством Дениса Шмыгаля из-за мировой пандемии коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19.

Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года.

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом Министерство здравоохранения рекомендует украинцам доказательные методы профилактики, в которые не входит алкоголь.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабикт обсудили активизацию сотрудничества относительно противодействия распространению коронавируса COVID-19 в Украине.

Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за два месяца так и не смогла как следует подготовиться к ней, заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.