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Пятница, 13.03.2020
Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
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Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо

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Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Во всех областях Украины вступил в силу карантин из-за коронавируса. Советника секретаря СНБО толкнули на презентации Национальной платформы примирения. Из-за пандемии Covid-19 массово отменяются спортивные мероприятия. Том Хэнкс заразился коронавирусом и другие события 12 марта.

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Украина, Нафтогаз, Минфин, СНБО, Вирус, Карантин, Коронавирус, Сергей Сивохо, Юрий Гелетий, Василий Шкураков, Андрей Ермак, Офис Президента, ОПУ, Юлия Соколовская, Covid-19, Пендемя.
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