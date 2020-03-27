Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта

Украинские ученые рассказали о результатах исследований Государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", которые показали способность действующего вещества украинского производства влиять на коронавирус. Об этом они рассказали во время пресс-конференции.

Кабинет министров изменил правила перевозки в общественном транспорте на время карантина, разрешив перевозить половину от установленного числа мест для сидения , тогда как ранее существовало ограничение в десять пассажиров.

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Когда закончится учебный год, даты ВНО, вопрос с ГИА для 4 и 9 классов

Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах в 2020 году не будут проводить из-за карантинных мероприятий.

В связи с введением в Украине ЧС сроки проведения ВНО заметно сместились, но это не должно повлиять на вступительную кампанию.

Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством, 1 июля, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий.