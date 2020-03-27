Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Собственный препарат против COVID-19: Украинские ученые поделились результатами тестирования
Украинские ученые рассказали о результатах исследований Государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", которые показали способность действующего вещества украинского производства влиять на коронавирус. Об этом они рассказали во время пресс-конференции.
Количество пассажиров в общественном транспорте: Кабмин увеличил допустимое число
Кабинет министров изменил правила перевозки в общественном транспорте на время карантина, разрешив перевозить половину от установленного числа мест для сидения, тогда как ранее существовало ограничение в десять пассажиров.
Когда закончится учебный год, даты ВНО, вопрос с ГИА для 4 и 9 классов
Государственную итоговую аттестацию в 4 и 9 классах в 2020 году не будут проводить из-за карантинных мероприятий.
В связи с введением в Украине ЧС сроки проведения ВНО заметно сместились, но это не должно повлиять на вступительную кампанию.
Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством, 1 июля, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий.
Электронные паспорта в приложении "Дія": Минцифры начало тестирование
Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на бета-тест цифровых паспортов в приложении "Дія".
Режим онлайн: Как будут работать депутаты Киевсовета
Киевский городской совет будет проводить планарные заседания в режиме онлайн до прекращения чрезвычайной ситуации.
Чрезвычайная ситуация в Украине, что планируется на ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украина и прекращены все пассажирские перевозки.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим чрезвычайной ситуации, введенный Кабинетом министров по всей стран на месяц, не нужно путать с чрезвычайным положением.
Коронавирус в Украине: В столице новые случаи заражения
Количество киевлян, заболевших Covid-19, достигло 47 человек, в число новых семи заболевших – десятилетний ребенок, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Больничные: В Украине вырос средний показатель выплат
В Украине за прошедший месяц наблюдается повышение среднего показателя больничных выплат, относительно показателя в прошлом году.
День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине
В Украине День Национальной гвардии отмечается ежегодно, 26 марта. В этом году по случаю Дня Национальной гвардии Украины президент Владимир Зеленский присвоил имя Героя Украины Богдана Завады 9-му полку оперативного назначения Национальной гвардии, также он присвоил 27-й бригаде Нацгвардии почетное наименование "Печерская".
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону
Вчера, 25 марта, королева Великобритании впервые провела еженедельную аудиенцию с премьер-министром по телефону.
"Книжный Арсенал 2020": фестиваль переносится
Художественный арсенал решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на конец августа 2020 года. Причиной стало стремительное распространение вируса Covid-19 в мире и Украине. Событие предварительно должно было состояться 20-24 мая в Киеве.
Pirelli-2021: компания отменила выход популярного календаря
Производитель автомобильных шин итальянская компания Pirelli решила отменить выпуск ежегодного календаря из-за коронавируса.
В Украине запускают специальное приложение, позволяющее следить за соблюдением условий изоляции
На следующей неделе в Украине запускают специальное мобильное приложение, которое поможет мониторить соблюдение условий карантина. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Известный писатель заболел коронавирусом
Российский писатель и сценарист Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией.
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции
Украинский легкоатлет, рекордсмен Украины по спортивной ходьбе Руслан Дмитренко попал в тяжелое ДТП.
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен.
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет третий бой против американца Деонтея Уайлдера 3 октября в Лас-Вегасе.
Анна Музычук и Евгений Штембуляк признаны лучшими шахматистами Украины 2019 года
Гроссмейстеры львовянка Анна Музычук и Евгений Штембуляк из Черноморска стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетьман" как лучшие шахматистка и шахматист Украины 2019 года.
Умер родной брат Пеле
Родной брат легендарного Пеле Зека Насименту умер в возрасте 77 лет.