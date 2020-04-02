Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 апреля
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
Сегодня в Украине стартовала в полном объеме Программа медицинских гарантий (ПМГ).
Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры
Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.
Бесплатные минуты и гигабайты: Мобильный оператор запустил програму для медиков
В связи с распространением коронавируса в Украине один из мобильных операторов начал начислять бесплатные минуты и мегабайты медицинским работникам.
Запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина: Разумков подписал законопроект
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) (№3275).
Время карантина: Как будут работать рынки в Украине
Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго соблюдать определенные ограничения.
Помогут пережить коронавирус: Минцифры запустило конкурс IT-проектов
Министерство цифровой трансформации запустило национальный конкурс IT-проектов и идей #HackCorona, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержку украинских граждан в условиях карантина.
Помощь бедным украинцам: Зеленский дал поручение Кабмину
Украинское правительство будет выплачивать помощь беднейшим гражданам во время карантина.
Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.
Защита детей в интернете: В Украине запустили образовательный проект
Команда образовательного проекта #stop_sexтинг, Киевстар, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и Министерство цифровой трансформации Украины создали учебный сервис для взрослых и детей - #stop_sexтинг.
Уклонение от службы: На границе будут проверять военнообязанных
На пропускных пунктах Волынской области представители военных комиссариатов будут проверять военнообязанных, не уклонялись ли они от службы.
От коронавируса умер экс-президент Марселя
Бывший президент Марселя Папе Диуф умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 68 лет.
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Поединок между объединенным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе американцем Хосе Карлосом Рамиресом и обязательным претендентом на пояс WBC украинцем Виктором Постолом во второй раз перенесен из-за коронавируса.
УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, а также оштрафовал Бенфику
В организации рассмотрели проведение поединка Лиги Европы между Горняками и Орлами.
УЕФА расширит футбольный сезон
Союз европейских футбольных ассоциаций хочет завершить сезон 2019/20.
Уимблдон в 2020 году не состоится
Организаторы отменили соревнования впервые с 1945 года.
От коронавируса умер актер "Звездных войн"
Знаменитый британский актер Эндрю Джек (Хатчинсон) умер от осложнений из-за коронавируса.
Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса
В США скончался известный трубач, звезда мирового джаза Уоллес Рони.
"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт
Онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом" состоится 16 мая.
Сталлоне и братья Кличко: голливудский актер снимет фильм об украинских боксерах
Популярный американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне снимет фильм "Братья - легенды", посвященный украинским боксерам Виталию и Владимиру Кличко.
Ну вот и он: снят первый фильм о коронавирусе (Видео)
Фильм Corona описывает время, когда начиналась пандемия Covid-19.
Первый иностранный астронавт был выбран для полетов на Crew Dragon (Фото)
Японец Соити Ногути стал первым не американским астронавтом нового пилотируемого космического корабля Crew Dragon.