Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 апреля Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа Сегодня в Украине стартовала в полном объеме Программа медицинских гарантий (ПМГ).

3 Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

4 Бесплатные минуты и гигабайты: Мобильный оператор запустил програму для медиков В связи с распространением коронавируса в Украине один из мобильных операторов начал начислять бесплатные минуты и мегабайты медицинским работникам.

5 Запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина: Разумков подписал законопроект Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) (№3275).

6 Время карантина: Как будут работать рынки в Украине Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго соблюдать определенные ограничения.

7 Помогут пережить коронавирус: Минцифры запустило конкурс IT-проектов Министерство цифровой трансформации запустило национальный конкурс IT-проектов и идей #HackCorona, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержку украинских граждан в условиях карантина.

9 Защита детей в интернете: В Украине запустили образовательный проект Команда образовательного проекта #stop_sexтинг, Киевстар, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и Министерство цифровой трансформации Украины создали учебный сервис для взрослых и детей - #stop_sexтинг.

10 Уклонение от службы: На границе будут проверять военнообязанных На пропускных пунктах Волынской области представители военных комиссариатов будут проверять военнообязанных, не уклонялись ли они от службы.

11 От коронавируса умер экс-президент Марселя Бывший президент Марселя Папе Диуф умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 68 лет.

12 Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен Поединок между объединенным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе американцем Хосе Карлосом Рамиресом и обязательным претендентом на пояс WBC украинцем Виктором Постолом во второй раз перенесен из-за коронавируса.

13 УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, а также оштрафовал Бенфику В организации рассмотрели проведение поединка Лиги Европы между Горняками и Орлами.

14 УЕФА расширит футбольный сезон Союз европейских футбольных ассоциаций хочет завершить сезон 2019/20.

15 Уимблдон в 2020 году не состоится Организаторы отменили соревнования впервые с 1945 года.

17 Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса В США скончался известный трубач, звезда мирового джаза Уоллес Рони.

20 Ну вот и он: снят первый фильм о коронавирусе (Видео) Фильм Corona описывает время, когда начиналась пандемия Covid-19.