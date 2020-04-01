Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 647 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

Важно:

количество заболевших COVID-19 выросло до 647;

смертность от инфекции продолжает расти;

В Укрпочте разработали порядок приема платежей на дому;

Аваков запретил авиасообщение;

Европа продолжает быть эпицентром пандемии.

Брифинг Минздрава

10:08 На украинской границе уменьшился пассажиропоток. В течение суток сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10,4 тыс. пропускных операций.

9:00 В рамках акции "Полет домой" (#LOTdodomu) Польша помогла 64 гражданам Украины вернуться домой самолетами польской авиакомпании LOT из пяти стран Латинской Америки. Об этом в Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

8:30 Арсен Аваков заявил, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках того, что вспышка коронавируса в Европе приближается к своему пику.

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились об обмене успешным опытом борьбы с COVID-19 и контролю за последствиями эпидемии.

За сутки в Турции от коронавируса умерли 46 человек, обнаружены 2704 новых случая COVID-19.

Более 4 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику. Таким образом, за три дня количество смертей в Соединенных Штатах выросло в два раза.

США успешно справляются с пандемией коронавируса COVID-19, и это позволило спасти жизни миллионов человек, заявил американский президент Дональд Трамп.

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии коронавируса.

Австрийская компания из Граца Cristof Industries модифицировала свой аппарат по дезинфекции медицинских отходов SinTion для очистки фильтровальных масок-респираторов FFP с целью их повторного использования.

6:00 ПАО "Укрпочта" разрабатывает порядок приема платежей на дому.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: