Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 апреля
На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.
Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Кабинет министров Украины сегодня позволил перевозки в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови.
Саакашвили может стать вице-премьером по реформам
Экс-президента Грузии и лидера украинского "Руху нових сил" Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.
Пожары в Украине
Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.
В Зоне отчуждения спасатели продолжают бороться с огнем, из четырех очагов ликвидировали один, а на Житомирщине все пожары локализовали.
Дистанционное образование: В МОН рассказал, как завершится учебный год
Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно, учебный процесс продлится до 1 июля.
Президент представил цифровые паспорта в приложении "Дія"
Цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт уже доступны в приложении "Дія".
Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров обеспечить возможность предоставления гражданам Украины возможности получать все государственные услуги онлайн.
ПФУ направили почти 33 млрд на выплаты пенсий в апреле
Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий с начала апреля 32,9 млрд грн.
"Год Президента Зеленского"
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уверен в том, что за его каденцию они закончат войну на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что министров будут менять до того момента, пока не сделают идеальное правительство.
На следующих президентских выборах украинцы должны иметь возможность электронного голосования.
Президент Владимир Зеленский уверен, что за пять лет его каденции в Украине будут отремонтированы основные дороги в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренности с ГП "Антонов" о разработке современной украинской авиакомпании.
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Игор Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб. 46-летний наставник сменил на посту главного тренера команды Ненада Бьелицу.
Усик: Девушки не должны заниматься боксом
Известный украинский боксер Александр Усик признался, что негативно относится к женскому боксу
УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
Еще не сыгранные поединки еврокубков могут пройти без системы VAR.
"Две очень хорошие новости": у Фоззи из группы "ТНМК" родились двойняшки
Один из участников популярной украинской группы "Танок на майдане Конго" Фоззи (настоящее имя – Александр Сидоренко) стал отцом двойни.
Play On Fest: Warner Music Group проведет музыкальный онлайн-фестиваль
Музыкальный фестиваль продлится три дня - с 24 по 26 апреля.
Джошуа Джексон впервые стал отцом
Супруга актера, знаменитая модель Джоди Тернер-Смит, родила ему девочку.
СМИ: Ричард Гир стал папой в третий раз
Популярный американский киноактер Ричард Гир в очередной раз стал отцом.
Ольга Сумская второй раз стала бабушкой
Пол ребенка пока не раскрывается. Малыш появился на свет 21 апреля.