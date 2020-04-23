Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 апреля На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592. Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

5 Дистанционное образование: В МОН рассказал, как завершится учебный год Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно, учебный процесс продлится до 1 июля.

7 ПФУ направили почти 33 млрд на выплаты пенсий в апреле Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий с начала апреля 32,9 млрд грн.

10 Усик: Девушки не должны заниматься боксом Известный украинский боксер Александр Усик признался, что негативно относится к женскому боксу

11 УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR Еще не сыгранные поединки еврокубков могут пройти без системы VAR.

12 "Две очень хорошие новости": у Фоззи из группы "ТНМК" родились двойняшки Один из участников популярной украинской группы "Танок на майдане Конго" Фоззи (настоящее имя – Александр Сидоренко) стал отцом двойни.

15 СМИ: Ричард Гир стал папой в третий раз Популярный американский киноактер Ричард Гир в очередной раз стал отцом.