Итоги дня 11 июня: 100 дней Кабмина и Меморандум МВФ с Украиной

1 Коронавирус в Украине и мире По состоянию на утро 11 июня в мире в целом подтверждено почти 7,46 миллиона случаев коронавируса, включая более чем 419 тысяч летальных, выздоровели почти 3,8 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer. В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

4 Открытие кинотеатров в Украине В Комитете Верховной Рады обсудили условия открытия кинотеатров в Украине.

6 Смертность в Украине Государственная служба статистики Украины объяснила, что перестала публиковать данные о причинах смертности украинцев за март и последующие месяцы из-за закрытия на карантин центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

7 Замена Ткаченко ЦИК признала избранным депутатом от "Слуги народа" Дениса Маслова, который заходит в парламент в связи со сложением Александром Ткаченко депутатских полномочий после назначения на должность министра культуры и информполитики.

8 Ремонты дорог Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривень, что является беспрецедентно большой суммой.

11 Украина в топе ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная Украины продолжает занимать 24-е место.

13 Усик ждет боя Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный должен провести чемпионский бой в хэвивейте как можно скорее.

14 Новинки от Apple В базе данных Евразийской экономической комиссии (EЭК) появилась информация сразу о нескольких новых продуктах Apple.

16 Альбом от духовного лидера Далай-лама решил выпустить музыкальный альбом Inner World (Внутренний мир). Дата выхода запланирована на 6 июля и приурочена 85-летию духовного лидера.