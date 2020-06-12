Итоги дня 11 июня: 100 дней Кабмина и Меморандум МВФ с Украиной

Коронавирус в Украине и мире
По состоянию на утро 11 июня в мире в целом подтверждено почти 7,46 миллиона случаев коронавируса, включая более чем 419 тысяч летальных, выздоровели почти 3,8 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.
100 дней Кабмина
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию ко 100 дням правительства.
Премьер-министр Украины ответил на вопрос, может ли его настигнуть судьба Алексея Гончарука.
Денис Шмыгаль не исключил возможность усиления карантина в Украине.
В Кабмине надеются, что карантинные ограничения не помешают проведению местных выборов в октябре.
Глава украинского правительства рассказал о возможном появлении нового министерства в Кабмине.
Премьер заявил, что вопрос возобновления поставок Украиной воды через Северо-Крымский канал в оккупированный Крым - не в повестке дня и не является предметом торга.
Шмыгаль поделился, что Украина подписала Меморандум с МВФ, текст которого обнародуют уже завтра, 12 июня.
Меморандум МВФ с Украиной
Международный валютный фонд обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике относительно новой 18-месячной Программы Stand-by для Украины.
Открытие кинотеатров в Украине
В Комитете Верховной Рады обсудили условия открытия кинотеатров в Украине.
"Пленки Ермака"
Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что открыло два уголовных производства в деле "пленок Ермака".
Смертность в Украине
Государственная служба статистики Украины объяснила, что перестала публиковать данные о причинах смертности украинцев за март и последующие месяцы из-за закрытия на карантин центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Замена Ткаченко
ЦИК признала избранным депутатом от "Слуги народа" Дениса Маслова, который заходит в парламент в связи со сложением Александром Ткаченко депутатских полномочий после назначения на должность министра культуры и информполитики.
Ремонты дорог
Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривень, что является беспрецедентно большой суммой.
Снижение учетной ставки
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.
Ребров и Фенербахче
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров опроверг слухи о том, что со следующего сезона возглавит Фенербахче.
Украина в топе
ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная Украины продолжает занимать 24-е место.
Баснословный ценник
Дортмундская "Боруссия" потребует с клубов, желающих приобрести вингера Джейдона Санчо, £ 115 млн, сообщает The Telegraph.
Усик ждет боя
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный должен провести чемпионский бой в хэвивейте как можно скорее.
Новинки от Apple
В базе данных Евразийской экономической комиссии (EЭК) появилась информация сразу о нескольких новых продуктах Apple.
PAIN в Украине
В 2021 году PAIN снова приедет в Киев и 13 марта выступит в клубе Atlas.
Альбом от духовного лидера
Далай-лама решил выпустить музыкальный альбом Inner World (Внутренний мир). Дата выхода запланирована на 6 июля и приурочена 85-летию духовного лидера.
Из певицы в актрису
На днях в Украине объявили о съемках 2 сезона комедийного сериала "Великие Вуйки". Оказалось, что, кроме главных актеров, в видео появятся другие знаменитости. В частности, певица Тина Кароль.
Рождение первенца
В среду 30-летняя Игги Азалия рассказала о своем ребенке в Instagram stories.