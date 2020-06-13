Итоги дня 12 июня: COVID-19 у Зеленской и транш от МФВ

1 Коронавирус в Украине и мире За время пандемии коронавируса во всем мире зафиксировали 7 миллионов 582 тысяч случаев заражения коронавирусом: больше всего в США, Бразилии и России. В Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных, 16 человек из числа ранее заболевших скончались, 426 выздоровели.

2 COVID-19 у первой леди Жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19.

3 Транш МВФ Украина в пятницу полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

4 Поручение президента Президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров разобраться в причинах роста заболеваемости COVID-19, прежде чем принимать решения об ужесточении карантина.

5 Открытие аэропортов Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

6 Переговоры в Париже Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министры обороны Андрей Таран и культуры и информационной политики Александр Ткаченко в пятницу находились с визитом в Париже. Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн на встрече в Париже обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.

7 Слежка за 5 президентом Фракция "Европейская солидарность" заявила, что за лидером партии пятым президентом Петром Порошенко ведется незаконная слежка и требует объяснений от президента Владимира Зеленского.

11 Новые сроки плей-офф НБА пересмотрела сроки проведения плей-офф и решила разрешить большинству командам, которые не пройдут в следующую стадию плей-офф покинуть Disneуworld в Орландо через 53 дня после рестарта чемпионата, чтобы воссоединиться со своими семьями.

12 Посмертная премия Легендарный экс-баскетболист Лейкерс Коби Брайант посмертно получил престижную премию Эмми. Брайант награжден за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

13 Где пройдет бой Усик - Чисора Глава промоуетрской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что долгожданный бой между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) может пройти в небольшом комплексе промоушена в саду особняка Хирна.

14 Звездный развод Келли Кларксон удивила поклонников новостью о том, что разводится с мужем Брэндоном Блэкстоком.

16 Лучший киногерой в истории Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда признан величайшим киногероем в истории по версии Empire.

17 Новое определение Американский словарь Merriam-Webster готов внести правки в определение слова "расизм", решили ученые после обращения афроамериканки Кеннеди Митчем с просьбой к составителям словаря изменить трактовку.