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Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги дня 12 июня: COVID-19 у Зеленской и транш от МФВ

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Итоги дня 12 июня: COVID-19 у Зеленской и транш от МФВ
Обновлено 07:15 Сегодня Телеграф
Первая леди Украины заразилась коронавирусом COVID-19. Украина получила первый транш от МВФ. Формула-1 отменила три Гран-при и другие события дня.
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Все по теме:

МВФ, Коронавирус, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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