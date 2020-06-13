Итоги дня 12 июня: COVID-19 у Зеленской и транш от МФВ

Коронавирус в Украине и мире
За время пандемии коронавируса во всем мире зафиксировали 7 миллионов 582 тысяч случаев заражения коронавирусом: больше всего в США, Бразилии и России.
В Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных, 16 человек из числа ранее заболевших скончались, 426 выздоровели.
COVID-19 у первой леди
Жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19.
Транш МВФ
Украина в пятницу полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.
Поручение президента
Президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров разобраться в причинах роста заболеваемости COVID-19, прежде чем принимать решения об ужесточении карантина.
Открытие аэропортов
Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.
Переговоры в Париже
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министры обороны Андрей Таран и культуры и информационной политики Александр Ткаченко в пятницу находились с визитом в Париже.
Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн на встрече в Париже обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.
Слежка за 5 президентом
Фракция "Европейская солидарность" заявила, что за лидером партии пятым президентом Петром Порошенко ведется незаконная слежка и требует объяснений от президента Владимира Зеленского.
Внимание к нацменьшинствам
Украинский центр оценивания качества образования завершил перевод тестов внешнего независимого оценивания на языки национальных меньшинств.
Отмена трех Гран-при
Формула-1 официально подтвердила, что в сезоне-2020 из-за пандемии коронавируса не состоятся Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.
Победа Магдалено
Магдалено, который не без проблем прошел взвешивание, являлся фаворитом боя и победил Винсенте в 10 раунде дисквалификацией оппонента из-за многократных ударов ниже пояса.
Новые сроки плей-офф
НБА пересмотрела сроки проведения плей-офф и решила разрешить большинству командам, которые не пройдут в следующую стадию плей-офф покинуть Disneуworld в Орландо через 53 дня после рестарта чемпионата, чтобы воссоединиться со своими семьями.
Посмертная премия
Легендарный экс-баскетболист Лейкерс Коби Брайант посмертно получил престижную премию Эмми. Брайант награжден за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
Где пройдет бой Усик - Чисора
Глава промоуетрской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что долгожданный бой между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) может пройти в небольшом комплексе промоушена в саду особняка Хирна.
Звездный развод
Келли Кларксон удивила поклонников новостью о том, что разводится с мужем Брэндоном Блэкстоком.
Может остаться безнаказанным
Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов может избежать тюрьмы, заплатив 100 млн рублей в качестве компенсации.
Лучший киногерой в истории
Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда признан величайшим киногероем в истории по версии Empire.
Новое определение
Американский словарь Merriam-Webster готов внести правки в определение слова "расизм", решили ученые после обращения афроамериканки Кеннеди Митчем с просьбой к составителям словаря изменить трактовку.
Запуск марсохода отложен
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на три дня отправление марсохода Perseverance на красную планету из-за дефекта с оборудованием наземной системы. Об этом сообщается на сайте миссии американского ведомства.