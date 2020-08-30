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Воскресенье, 30.08.2020
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Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ
Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ
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Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ

Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф
Ситуация с коронавирусом. Протесты в Беларуси. Украина закрывает границы. Минимальную зарплату повышают и другое.

В Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса

Коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса

Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

На протесты в Минске вышло более 200 тысяч человек

протесты в Минске

На несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Тем временем, в Минск введена боевая техника, а Лукашенко вновь "засветился" перед камерами с автоматом в руках.

Платформа по деоккупации Крыма: в МИД Украины пригласили ФРГ присоединится

Хайко Маас и Дмитрий Кулеба

Украина будет благодарна ФРГ за рассмотрение предложения и приобщение к международной платформе по деоккупации крымского полуострова. Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба во время совместной с немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в столице.

Минздрав изменил карантинные требования для школ

Школьники в Украине

В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

Украина снова закрывает границу

Принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября. 

Соответствующие решение начало действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.

Ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Онлайн-гид по госулугам 

Минцифры запустило в работу онлайн-гид по всем государственным услугам, предоставляемым органами исполнительной власти и местного самоуправления. 

Президента в Черкасской области встречали караваем

Владимир Зеленский

Жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.

Повышение минималки

Владимир Зеленский

Закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года, получил подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-игрок Динамо покинул испанский клуб

Сергей Мякушко

Бывший полузащитник Карпат, Динамо и других команд Сергей Мякушко покинул испанский Алькоркон.

Усейн Болт заразился коронавирусом

Усейн Болт

Легендарный спортсмен заразился коронавирусом после общения с футболистами.

Возобновление плей-оффа НБА

Баскетболисты НБА устроили бойкот матчам плей-офф на фоне инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, однако после длительных обсуждений все же решили возобновить игры.

Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо

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Владислав Супряга может перейти в Болонью. Об этом сообщает Sky Italia.

В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду

PSG vs Bayern Munich

Технические наблюдатели УЕФА назвали команду года Лиги чемпионов по итогам сезона 2019/20.

Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу

Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу

Американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои титулы в бою с украинцем Виктором Постолом.

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35-летняя американская певица Кэти Перри и ее 43-летний жених - актер Орландо Блум, стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.

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Все по теме:

Беларусь, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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