Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ

В Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса
Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.
На протесты в Минске вышло более 200 тысяч человек
На несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
Тем временем, в Минск введена боевая техника, а Лукашенко вновь "засветился" перед камерами с автоматом в руках.
Платформа по деоккупации Крыма: в МИД Украины пригласили ФРГ присоединится
Украина будет благодарна ФРГ за рассмотрение предложения и приобщение к международной платформе по деоккупации крымского полуострова. Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба во время совместной с немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в столице.
Минздрав изменил карантинные требования для школ
В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.
Украина снова закрывает границу
Принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Соответствующие решение начало действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.
Ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.
Онлайн-гид по госулугам
Минцифры запустило в работу онлайн-гид по всем государственным услугам, предоставляемым органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Президента в Черкасской области встречали караваем
Жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.
Повышение минималки
Закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года, получил подпись президента Украины Владимира Зеленского.
Экс-игрок Динамо покинул испанский клуб
Бывший полузащитник Карпат, Динамо и других команд Сергей Мякушко покинул испанский Алькоркон.
Усейн Болт заразился коронавирусом
Легендарный спортсмен заразился коронавирусом после общения с футболистами.
Возобновление плей-оффа НБА
Баскетболисты НБА устроили бойкот матчам плей-офф на фоне инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, однако после длительных обсуждений все же решили возобновить игры.
Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо
Владислав Супряга может перейти в Болонью. Об этом сообщает Sky Italia.
В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду
Технические наблюдатели УЕФА назвали команду года Лиги чемпионов по итогам сезона 2019/20.
Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу
Американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои титулы в бою с украинцем Виктором Постолом.
DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины
В понедельник, 24 августа, во время празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.
"Вирус коварный. Меня поразила его скорость": украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом
Украинская телеведущая на своей странице в Facebook рассказала, что уже две недели болеет Covid-19. Также заболели и двое ее детей.
Кэти Перри стала мамой
35-летняя американская певица Кэти Перри и ее 43-летний жених - актер Орландо Блум, стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.
Умер создатель Скуби-Ду - художник Джо Руби
В возрасте 87 лет умер американский художник и аниматор Джо Руби.
Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink
Основанная Маском компания Neuralink провела в субботу мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе.
Елене Кравец удалось побороть COVID-19
Звезда студии "Квартал 95" поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.
Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года
Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 43 лет.