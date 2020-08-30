Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ

Ситуация с коронавирусом. Протесты в Беларуси. Украина закрывает границы. Минимальную зарплату повышают и другое.

В Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса

Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

На протесты в Минске вышло более 200 тысяч человек

На несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Тем временем, в Минск введена боевая техника, а Лукашенко вновь "засветился" перед камерами с автоматом в руках.

Платформа по деоккупации Крыма: в МИД Украины пригласили ФРГ присоединится

Украина будет благодарна ФРГ за рассмотрение предложения и приобщение к международной платформе по деоккупации крымского полуострова. Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба во время совместной с немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в столице.

Минздрав изменил карантинные требования для школ

В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

Украина снова закрывает границу

Принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

Соответствующие решение начало действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.

Ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Онлайн-гид по госулугам

Минцифры запустило в работу онлайн-гид по всем государственным услугам, предоставляемым органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Президента в Черкасской области встречали караваем

Жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.

Повышение минималки

Закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года, получил подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-игрок Динамо покинул испанский клуб

Бывший полузащитник Карпат, Динамо и других команд Сергей Мякушко покинул испанский Алькоркон.

Усейн Болт заразился коронавирусом

Легендарный спортсмен заразился коронавирусом после общения с футболистами.

Возобновление плей-оффа НБА

Баскетболисты НБА устроили бойкот матчам плей-офф на фоне инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, однако после длительных обсуждений все же решили возобновить игры.

Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо

Владислав Супряга может перейти в Болонью. Об этом сообщает Sky Italia.

В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду

Технические наблюдатели УЕФА назвали команду года Лиги чемпионов по итогам сезона 2019/20.

Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу

Американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои титулы в бою с украинцем Виктором Постолом.

DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины

В понедельник, 24 августа, во время празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.

"Вирус коварный. Меня поразила его скорость": украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом

Украинская телеведущая на своей странице в Facebook рассказала, что уже две недели болеет Covid-19. Также заболели и двое ее детей.

Кэти Перри стала мамой

35-летняя американская певица Кэти Перри и ее 43-летний жених - актер Орландо Блум, стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.

Умер создатель Скуби-Ду - художник Джо Руби

В возрасте 87 лет умер американский художник и аниматор Джо Руби.

Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink

Основанная Маском компания Neuralink провела в субботу мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе.

Елене Кравец удалось побороть COVID-19

Звезда студии "Квартал 95" поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.

Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 43 лет.