Главные события недели: локдаун в Украине, Россия ввела санкции против "Слуги народа", ухудшение состояния Кернеса

Коронавирус в Украине.

Утром 13 декабря общее число смертей от COVID-19 в Украине превысило отметку в 15 тысяч человек.

В России обокрали "самолет Судного дня"

В России на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета Ил-80, который также называют "самолетом Судного дня".

90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса

Жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer.

Когда введут локдаун в Украине - в Кабмине назвали дату

С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные меры.

У Кернеса отказали почки

У городского главы Харькова Геннадия Кернеса отказали обе почки. Он сейчас находится на гемодиализе.

На фоне ухудшения состояния здоровья Кернеса, в городе формируется новая конфигурация власти.

Санкции против "слуг народа"

Власти России внесли коррективы в санкционный список против Украины. В этот раз, 11 декабря этот список пополнился новыми именами.

Значительную часть списка заняли "слуги народа". Однако не все народные депутаты фракции попали в немилость.

Журналисты нашли причину по которой ряд народных депутатов от "Слуги народа" не попали в санкционный список России.

Азербайджан объявил об антитеррористической операции в районе Гадрута

Азербайджан провел антитеррористическую операцию в окрестностях Гадрута в Нагорном Карабахе 13 декабря.

Динамо в Лиге чемпионов

Киевское Динамо добыло свою первую победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21, однако подопечные Мирчи Луческу довольствуются лишь выходом в Лигу Европы.

Юный форвард Юссуфа Мукоко установил историческое достижение в Лиге чемпионов

8 декабря, Зенит принимал Боруссию Д в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Денис Беринчик - третий номер рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала новые рейтинги во всех весовых категориях по итогам боев в ноябре 2020 года. У легковесов, где чемпионом является обидчик Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес, есть небольшие перестановки.

Зозуля заразился коронавирусом

Украинский нападающий Роман Зозуля сдал положительный тест на COVID-19.

Джошуа избил Пулева

В Лондоне на Wembley Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса от компании Matchroom Boxing Эдди Хирна. В главном поединке шоу в ринге сразились чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и болгарский претендент Кубрат Пулев (28-2, 14 КО).

Известный российский комик загремел в больницу с коронавирусом

Известный российский комик Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом.

Младшая сестра репера Сереги рассказала об издевательствах брата

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала шокирующий пост, в котором призналась об издевательствах со стороны Сереги.

Украинский сериал занял первое место по количеству запросов

8 декабря украинские представители компании Google подвели итоги уходящего 2020 года. На пресс-конференции по этому поводу были рассекречены и проанализированы поисковые запросы украинцев в 2020 году.

Джордж Клуни попал в больницу

Американский актер Джордж Клуни попал в больницу с панкреатитом, который заработал во время съемок в новом фильме «Полночное небо». За четыре дня до начала съемок 59-летнего Клуни был доставлен в больницу с мучительными болями в животе.

Внезапно умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук

11 декабря стало известно, что в одной из латвийских больниц скончался корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Причиной кончины режиссера стали осложнения от коронавируса. На момент смерти ему было 59 лет.

Легендарный актер Валентин Гафт скончался после долгой болезни

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет сегодня, 12 декабря.

Он стал одним из самых цитируемых персон, негативно высказывающихся об Украине после случившегося в Крыму и на Донбассе.

Лобода стала героиней скандала в России

Украинская артистка Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, отказалась петь на фестивале "Золотой граммофон"